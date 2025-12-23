Mauro Icardi celebró que la Justicia haya ordenado la prisión preventiva de Nicolás Payarola, quien será trasladado a un penal, y Yanina Latorre lo respaldó en público, responsabilizando al abogado por el tiempo que el futbolista estuvo alejado de sus hijas.

“Coincido en cada palabra”, expresó Yanina en El Observador. Además, remarcó: “Es verdad, este tipo no vio a sus chicas durante un año por culpa de Payarola”.

En su descargo, Icardi lanzó un mensaje contundente: “No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia, es crueldad”.

El posteo de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola y Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi).

Qué dijo Yanina Latorre sobre Payarola y Wanda Nara

Latorre también opinó sobre el rol de Wanda Nara en el conflicto y criticó la estrategia legal: “Si él era un abogado serio y Wanda pretende este escándalo, le recomienda que no, como le pasa ahora. Yo se lo dije, pero a ella le gustan estas cosas”, disparó.

Yanina Latorre y Wanda Nara

Y fue más allá: “Ella tenía un abogado de m…, que con la mujer le tiraban de las patitas”. La conductora también se refirió a las acusaciones que Payarola lanzó contra la Justicia: “Payarola ha llegado a decir que el juez Hagopián estaba pagado por Mauro, no podés ensuciar a un juez así”, sostuvo.

La detención de Nicolás Payarola. Foto: captura de A24.

Además, confirmó que los chats encontrados en el celular del abogado tras los peritajes “son picantes: hay de todo”.

El presente judicial de Nicolás Payarola

Nicolás Payarola. Foto: Instagram @nicolaspayarola

La situación de Nicolás Payarola es cada vez más complicada. La Justicia pidió su prisión preventiva y, según trascendió, será trasladado al penal de máxima seguridad de Sierra Chica, a la espera de un lugar en el de La Plata. En este contexto, su abogado, Luciano Locatelli, presentó la renuncia.