La cuenta regresiva para la Navidad ya empezó y, este año, Mauro Icardi y la China Suárez planean una celebración distinta. Según revelaron en el programa Puro Show, la pareja recibirá la Nochebuena en la famosa “Casa de los Sueños” de Nordelta, acompañados por las hijas del futbolista y los de la actriz.

La organización de las fiestas no fue sencilla, conforme a la información que dieron en el programa de Pampito y Matías Vázquez, tras la Navidad, Icardi deberá llevar a las chicas el 27 de diciembre a las 11 de la mañana al Chateau Libertador, donde las esperará Wanda Nara para que puedan pasar el Año Nuevo juntas.

En el caso del cierre del 2025 e inicio del 2026, Angie Balbiani explicó cómo fue la negociación: “Las chicas están autorizadas por el juez para ir a Punta del Este”, explicaron, recordando que hasta hace poco no podían salir del país.

WANDA NARA ASEGURÓ QUE MAURO ICARDI SIGUE SIENDO DEUDOR ALIMENTARIO

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a explotar, pero esta vez no fue por un posteo en redes ni por rumores de separación. El eje del conflicto es la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella, y la supuesta cancelación total de la deuda por parte del delantero del Galatasaray.

El viernes, trascendió que Icardi había pagado todo lo que debía y que eso le permitiría pasar la Navidad en Argentina antes de regresar a Turquía, como le exige su club. Sin embargo, la propia Wanda salió al cruce y desmintió la versión.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Wanda fue tajante: “Mauro pagó 4 meses de los 14 que debe. Sigue siendo deudor alimentario”, lanzó, visiblemente molesta. Y fue más allá: “No levanta el juez el ordenamiento ni la inscripción de deudor”, remarcó, dejando en claro que la situación judicial no cambió.

Según la empresaria, el futbolista pagó esos meses solo para poder salir del país. La presión sobre Icardi no era solo económica: al estar inscripto como deudor, corría el riesgo de no poder salir de Argentina tras su llegada para las fiestas.

