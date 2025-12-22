Nancy Dupláa sorprendió al público durante su paso por Las chicas de la culpa al contar detalles poco conocidos de su vida antes de convertirse en una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina.
Lejos de imaginar un camino ligado a la actuación, la artista confesó que comenzó dos carreras universitarias antes de encontrar su verdadera vocación.
“Empecé dos carreras universitarias. La primera fue Diseño Gráfico. Hice dos años completos”, relató.
Sin embargo, al no sentirse del todo identificada, decidió cambiar de rumbo y probar con otra formación: “Después estudié para maestra jardinera para bebés, de 45 días a 3 años. Hice un año de eso y no me gustó”.
Más sobre este tema
EL DÍA QUE NANCY DUPLÁA SE ACERCÓ AL TEATRO
Fue recién cuando se acercó al teatro que algo hizo click. “Después fui a estudiar teatro y ahí encontré otro motor”, recordó.
Ese impulso marcó un antes y un después en su vida: poco tiempo más tarde, Canal 13 realizó una convocatoria de actores y Nancy se presentó.
“Fui y me empezaron a llamar, a llamar y a llamar, hasta el día de hoy”, contó Dupláa, y desde entonces no paró de trabajar como actriz, su verdadera vocación y pasión.
LOS PRIMEROS PASOS DE NANCY DUPLÁA COMO ACTRIZ
El primer trabajo de Nancy Dupláa en televisión llegó en 1993, en el programa infantil El Agujerito Sin Fin.
Sin embargo, su gran salto a la fama y su primer papel protagónico importante fueron en la exitosa serie juvenil Montaña Rusa (1994-1995), que la convirtió en una de las figuras más populares de su generación.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.