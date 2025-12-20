Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece,Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de la reconocida cantante argentina Paticia Sosa y el actor y escritor Osvaldo Santoro.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 20 de diciembre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana las actrices Leticia Brédice y Laura Novoa, quien formó parte de la exitosa ficción de la vida de Yiya Murano.

LA FELICIDAD DE MIRTHA LEGRAND AL HACER UN ANUNCIO EN VIVO: “¡QUÉ LINDO, LA CHIQUI NO PARA"

Mirtha Legrand hizo estallar de felicidad a sus seguidores al confirmar que este verano estará nuevamente en Mar del Plata, retomando una tradición que sus fanáticos esperan cada temporada.

Con una sonrisa cómplice y ese brillo tan característico en los ojos, la Chiqui lanzó la noticia sin vueltas: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”, expresó, generando una ola de aplausos en el estudio.

Fiel a su estilo, también adelantó el lugar elegido para esta nueva etapa estival: “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, cerró, dejando en claro su entusiasmo por su regreso a la icónica ciudad balnearia.

