James Cameron hizo esperar a su público trece años para volver a viajar al universo de Avatar. Y después del regreso con Avatar: el camino del agua (2022), la franquicia se prepara para el tercer capítulo: Fuego y ceniza, que se estrenó este 18 de diciembre en los cines de Argentina.

Si te perdiste en la trama, no te acordás quién es quién o querés refrescar la memoria antes de la función, acá te dejamos un completo resumen para que no te pierdas nada de lo que pasa en Pandora.

Leé más:

El tráiler de Avatar: Fuego y Cenizas reveló un giro que amenaza a Pandora

LOS SULLY: LA FAMILIA QUE CAMBIÓ TODO EN PANDORA

La historia gira en torno a Jake Sully (Sam Worthington), el exmarine humano que se transformó en Na’vi y se enamoró de Neytiri (Zoe Saldaña), la hija del jefe del clan Omaticaya. Juntos, lucharon contra la invasión humana y terminaron formando una familia numerosa.

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

En la segunda película, la pareja ya tenía cinco hijos: tres biológicos, una hija adoptiva y un humano que criaron como propio. La convivencia no fue fácil y las diferencias entre Jake y Neytiri siguieron marcando la relación, algo que promete seguir en la nueva entrega.

Los hijos de Jake y Neytiri

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

Neteyam ( Jamie Flatters ) y Lo’ak ( Britain Dalton ) son los mayores. Neteyam, el primogénito, murió al intentar salvar a sus hermanos en medio de la batalla del arrecife, dejando a la familia atravesando el duelo. Ahora, Lo’ak toma el protagonismo y será quien narre la historia, enfrentando peleas con su padre y una crianza cada vez más estricta.

Kiri ( Sigourney Weaver ) es la hija adoptiva, nacida del avatar de la doctora Grace. Su origen es un misterio y tiene una conexión especial con Eywa , la deidad de Pandora.

Tuk ( Trinity Jo-Li Bliss ) es la más chica y la que más repite los lemas de Jake: “Los Sully se mantienen unidos” y “Esta familia es una fortaleza”.

Spider (Jack Champion) es el humano adoptado, hijo biológico del coronel Quaritch y una oficial que murió en la gran batalla final de la primera película. Creció en Pandora, vive como Na’vi y necesita una máscara de oxígeno para sobrevivir. Aunque Neytiri desconfía de él, es inseparable de sus hermanos adoptivos.

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

LOS METKAYINA: EL PUEBLO DEL AGUA

En “El sentido del agua”, los Sully buscaron refugio en el clan Metkayina, liderado por Tonowari (Cliff Curtis) y Ronal (Kate Winslet), la curandera y verdadera jefa del grupo. Al principio, les costó aceptar a los Sully, pero terminaron integrándolos a sus costumbres.

Sus hijos, Tsireya (Bailey Bass) y Aonung (Filip Geljo), fueron los encargados de enseñarles a los Sully la vida en el agua. Tsireya se convirtió en el interés amoroso de Lo’ak, mientras que Aonung pasó de hacerles bullying a pelear codo a codo con ellos. En la tercera parte, la relación entre los clanes se vuelve aún más cercana.

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

Leé más:

Disney adelantó en la D23 los estrenos de sus series y películas de los próximos dos años

LOS VILLANOS: QUARITCH Y LA GENTE DE LA CENIZA

El eterno enemigo de los Sully es el coronel Quaritch (Stephen Lang), que volvió a la vida en un avatar Na’vi después de morir en la primera película. Su obsesión por atrapar a Jake lo llevó a usar a su propio hijo, Spider, para acercarse a la familia. Aunque Spider es leal a los Sully, el vínculo con su padre biológico lo puso en aprietos y terminó salvándole la vida al final de la segunda entrega.

La gran novedad de “Fuego y ceniza” es la aparición de Varang (Oona Chaplin), líder de la Gente de la Ceniza. Este nuevo clan Na’vi abandonó a Eywa y se conecta con la naturaleza a través del fuego, alejándose de las tradiciones de Pandora. Según Chaplin, son los más parecidos a los humanos por su desconexión con el planeta.

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

LAS CRIATURAS Y LA ESPIRITUALIDAD DE PANDORA

Eywa: la diosa de Pandora

Eywa es la deidad suprema, la conciencia colectiva que une a todos los Na’vi y protege la vida en Pandora. Los clanes se conectan con ella a través del Árbol de las Almas y el Árbol Madre. Es la que salvó a Jake y la que no pudo evitar la muerte de la doctora Grace.

Toruk y los Tulkun

Toruk es el depredador aéreo más temido. Quien logra domarlo se convierte en Toruk Makto , el líder destinado a unir a los clanes en tiempos de crisis, como hizo Jake en la primera película.

Los Tulkun son enormes ballenas inteligentes, compañeras de los Metkayina. Los humanos las cazan por la amrita, una sustancia que detiene el envejecimiento. El más famoso es Payakan, un Tulkun exiliado por rebelarse contra los humanos y que se unió a Lo’ak, desatando polémica entre los Metkayina.

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

Fotograma de Avatar (Foto: Disney)

Leé más:

La novedad de Pokémon GO respecto a los avatar que todos los jugadores estaban esperando

LO QUE SE VIENE EN “FUEGO Y CENIZA”

La tercera entrega promete profundizar en el duelo de los Sully, el liderazgo de Lo’ak y la aparición de nuevos clanes y amenazas. Con la llegada de la Gente de la Ceniza y la tensión entre humanos y Na’vi más alta que nunca, Pandora vuelve a ser el escenario de una batalla épica.

Ahora sí, ya estás listo para sumergirte en el mundo de Avatar y no perderte ningún detalle cuando “Fuego y ceniza” llegue a la pantalla grande.

Leé más:

Netflix confirmó que Avatar, la leyenda de Aang tendrá segunda y tercera temporadas

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.