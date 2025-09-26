El nuevo tráiler de Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la exitosa serie fílmica dirigida por James Cameron, dejó a los fanáticos expectantes con revelaciones impactantes. La película, que vuelve a reunir a Sam Worthington como Jake Sully y Zoe Saldaña como Neytiri, introduce un cambio trascendental: un ser humano parece capaz de sobrevivir en Pandora sin oxígeno artificial, lo que pone en jaque la relación entre los Na’vi y la humanidad.

Poster de Avatar 3: Fuego y Cenizas (Foto: gentileza Disney)

Las dos primeras películas de la franquicia marcaron la historia del cine. La original de 2009 aún es la más taquillera de todos los tiempos, con más de 2.9 mil millones de dólares recaudados. Su secuela, Avatar: The Way of Water, llegó a 2.3 mil millones y superó a Titanic, otro clásico de Cameron. Con semejante antecedente, cada nuevo avance multiplica la expectativa en todo el mundo.

JAMES CAMERON VUELVE CON AVATAR: FUEGO Y CENIZAS, LA TERCERA ENTREGA DE SU GRAN ÉXITO DE CIENCIA FICCIÓN

En esta oportunidad, la trama suma nombres de peso como Michelle Yeoh y Oona Chaplin, junto a los ya conocidos Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet y Edie Falco. Justamente, Chaplin interpreta a Varang, líder de los temidos Ash People, una tribu Na’vi que decide aliarse con los humanos y colaborar con el coronel Quaritch.

El tráiler también muestra el costado más íntimo de los protagonistas. Neytiri carga con el dolor por la pérdida de su hijo mayor en The Way of Water, lo que radicaliza su postura frente a los humanos y los Na’vi que los apoyan. En paralelo, Lo’ak, interpretado por Britain Dalton, atraviesa su propio conflicto generacional.

Fotograma de Avatar 3 (Foto: gentileza Disney)

Las divisiones internas y las lealtades cruzadas reflejan cómo las tragedias personales se entrelazan con los destinos colectivos. El duelo, las alianzas y las traiciones parecen definir el futuro de Pandora.

Con estreno programado para el 19 de diciembre, Avatar: Fuego y Cenizas promete elevar la saga a un nuevo nivel, mientras Cameron ya prepara la cuarta y la quinta entrega para la próxima década.

