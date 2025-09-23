Después de siete años, Star Wars volverá a los cines con un estreno muy esperado. Lucasfilm lanzó el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, la película que reunirá a Din Djarin y al pequeño “baby Yoda”, los personajes más queridos de la franquicia de los últimos años.

Esta vez, la historia de acción y aventura de este dúo de cazarrecompensas galáctico llegará en un formato más grande, más largo y con aventuras que prometen superar todo lo visto en la serie a lo largo de sus tres divertidísimas temporadas.

Póster de The Mandalorian and Grogu (Foto: gentileza Lucasfilm / Disney)

El film tiene fecha de estreno confirmada para el 22 de mayo de 2026, por lo que faltan apenas ocho meses para que los fanáticos puedan reencontrarse con sus héroes en cines. El primer avance y el póster oficial ya anticipan un relato épico cargado de nostalgia, pensado para revivir la emoción de las películas clásicas de esta apasionante historia.

THE MANDALORIAN AND GROGU LLEGA A LOS CINES EN SU PRIMERA PELÍCULA TRAS SU PASO POR EL STREAMING

Según la sinopsis oficial, “el malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu”.

El film cuenta nuevamente con Pedro Pascal en el papel que lo catapultó a la fama. El actor, que este año estrenó Eddington, Amores Materialistas y Los 4 fantásticos: primeros pasos, sigue en su mejor momento y volverá a encarnar al mandaloriano más famoso de la galaxia, con permiso de Bobba Fett.

The Mandalorian and Grogu (Foto: gentileza Disney+)

“The Mandalorian and Grogu no es solo una película más”, aseguró la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy. “Lo que Jon Favreau ha hecho es que, incluso si no viste la serie, te lo vas a pasar genial, porque presenta a los personajes que conocemos, pero también a nuevos. Y ver a Baby Yoda en la pantalla grande es bastante guay”, agregó.

Las primeras imágenes también revelan que Grogu tendrá un papel más activo y rebelde, lo que asegura momentos de humor y emoción junto a Din Djarin. Además, se confirmó la participación de Sigourney Weaver, uno de los fichajes más esperados por los fans.

