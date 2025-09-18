Prime Video sorprendió a los fans de El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) con un anuncio muy esperado: la serie culminará con una película. La noticia se dio a conocer durante la alfombra roja en París, donde se celebró el cierre de la serie que se convirtió en un éxito mundial.

La película estará escrita y dirigida por Jenny Han, la autora de la trilogía original. “El verano en que me enamoré ha vibrado en el corazón de audiencias en todo el mundo, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación global”, dijo Courtenay Valenti, Directora de Cine de Amazon MGM Studios.

El evento de El Verano que me enamoré en París

“Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de volver a colaborar con Jenny Han para ofrecer a los fans un próximo capítulo inolvidable”, aseguró.

EL VERANO QUE ME ENAMORÉ TENDRÁ UNA PELÍCULA COMO BROCHE DE ORO PARA LA SERIE

La propia Jenny Han compartió su entusiasmo por el proyecto: “Todavía queda un acontecimiento grande en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle el cierre que merece”, aseguró. “Estoy muy agradecida con Prime Video por seguir apoyando mi visión para esta historia y hacer posible que este capítulo final se pueda compartir con los fans”.

La serie, basada en la trilogía número uno en ventas de Jenny Han, se convirtió en un fenómeno desde su debut. Solo en su tercera temporada alcanzó 25 millones de espectadores en los primeros siete días, posicionándose como la quinta temporada de regreso más vista en la plataforma.

El evento de El Verano que me enamoré en París (Foto: Akiva Griffith/ Prime Video )

Estrenada en 2022, El verano en que me enamoré atrapó a millones con su relato sobre un triángulo amoroso, las relaciones entre madres e hijos y el poder de la amistad femenina. La segunda temporada en 2023 duplicó los índices de audiencia, consolidando su éxito global.

