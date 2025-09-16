Si querés volver a ver uno de los dramas románticos más provocadores del cine de los años 90, “Una propuesta indecente” (Indecent Proposal, 1993) con Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson, ya está disponible gratis en Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Mercado Play.

📅 ¿Cuándo se puede ver?

Ya disponible desde septiembre de 2025. No tiene fecha límite informada, por lo que se puede ver gratis y a demanda en cualquier momento, mientras esté activa en el catálogo.

📺 ¿Cómo ver “Una propuesta indecente” gratis en Mercado Play?

Podés ver la película en TV, celular, tablet o computadora sin pagar suscripción ni registrarte. Solo necesitás descargar la app o entrar al sitio.

🔹 Opción 1: Ver desde Smart TV

Ingresá a la tienda de aplicaciones de tu Smart TV (Samsung Tizen, LG webOS, Android TV o Google TV). Buscá “Mercado Play”. Descargá la app. Abrila y buscá “Una propuesta indecente” en el catálogo. ¡Listo! Empezá a verla gratis.

🔹 Opción 2: Ver desde el navegador

Ingresá al portal de Mercado Play

Buscá el título “Una propuesta indecente”

Dale play y disfrutá sin registrarte

🎬 ¿De qué trata “Una propuesta indecente”?

Dirigida por Adrian Lyne, esta película plantea un dilema moral y emocional que marcó una época: un millonario (Robert Redford) le ofrece a una joven pareja (Demi Moore y Woody Harrelson) un millón de dólares por pasar una noche con la esposa. Lo que comienza como una decisión racional, desencadena una serie de conflictos profundos sobre el amor, la fidelidad y el poder del dinero.

Un clásico imperdible del cine romántico y erótico de los ’90, ahora accesible gratis y en alta calidad para homenajear el legado de Robert Redford.

A manera de homenaje del actor recientemente fallecido, Mercado Play ofrece otra película involvidable:

La última fortaleza (2001)

Redford encarna a un general condecorado que es enviado a una prisión militar. Una vez allí, enfrentado al poder autoritario del alcaide ( con el reconocido James Gandolfini), lidera una rebelión entre los reclusos. Con un enfoque sobrio y cargado de tensión, la película combina drama, acción y una fuerte crítica al abuso de poder, todo con una actuación poderosa del actor