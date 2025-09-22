Universal+ anuncia el estreno exclusivo en Argentina de Hotel Costiera, una nueva serie internacional de acción, drama y comedia dirigida por el ganador del Emmy Adam Bernstein (Breaking Bad, The Sinner, Fargo).

La ficción está protagonizada por Jesse Williams (Grey’s Anatomy, Only Murders in the Building), quien encarna a un exmarine que se traslada a la glamorosa Costa Amalfitana para enfrentar nuevos desafíos en uno de los hoteles más lujosos del mundo.

¿De qué trata Hotel Costiera?

Con una trama intensa y visualmente deslumbrante, Hotel Costiera sigue la historia de Daniel De Luca, un exmarine estadounidense con raíces italianas que vuelve a Italia, su tierra natal, para trabajar como “fixer” (solucionador de problemas) en un exclusivo hotel en Positano.

Su misión va más allá de complacer a huéspedes multimillonarios: Daniel investiga la desaparición de Alice, una de las hijas del propietario del hotel, desaparecida desde hace un mes.

A medida que se adentra en la búsqueda, Daniel se enfrentará a enemigos peligrosos, intrigas internacionales y secretos que pondrán su vida en riesgo. La serie promete una mezcla adictiva de suspenso, acción, humor e intriga.

Un elenco internacional de primer nivel

Además de Jesse Williams, Hotel Costiera cuenta con un elenco estelar:

Jordan Alexandra ( Bridgerton )

Maria Chiara Giannetta ( Blanca )

Tommaso Ragno ( Fargo )

Alejandra Onieva (Alta Mar)

La serie fue filmada completamente en locaciones reales de Italia, lo que le aporta una riqueza visual única y un aire auténtico al relato.

¿Cuándo se estrena Hotel Costiera en Argentina?

El estreno de Hotel Costiera en Argentina será muy pronto y de forma exclusiva por Universal+, la plataforma que reúne las mejores series y producciones internacionales.

¿Quién es Jesse Williams? Biografía, carrera, vida personal y romance con Alejandra Onieva

El nombre de Jesse Williams vuelve a estar en boca de todos. El actor, activista y exmodelo estadounidense, reconocido mundialmente por su papel como Jackson Avery en Grey’s Anatomy, no solo brilla en la pantalla, sino también en su vida personal.

Jesse Williams en los 77th Primetime Emmy Awards en Los Angeles, California, U.S., September 14, 2025. REUTERS/Mike Blake Por: REUTERS

Recientemente, ha sido visto en actitud muy cercana con la actriz española Alejandra Onieva, con quien comparte protagonismo en la nueva serie Hotel Costiera, uno de los estrenos más esperados del año.

A continuación, te contamos quién es Jesse Williams, su trayectoria en Hollywood, su faceta como activista y su vida sentimental actual.

Jesse Williams: Edad, origen y formación académica

Jesse Wesley Williams nació en Chicago, Illinois, el 5 de agosto de 1981. Actualmente tiene 44 años y es padre de dos hijos. Desde joven, mostró interés por el cine y los derechos sociales. Se graduó en la Universidad de Temple (Filadelfia) con un doble grado en Estudios Afroamericanos y Cine y Artes Mediáticas.

Jesse Williams en los Annual Tony Awards en New York City, U.S., Junio 12, 2022. REUTERS/Andrew Kelly Por: REUTERS

Antes de convertirse en actor, trabajó como modelo y fue docente de secundaria, experiencia que marcó su compromiso con la educación y la justicia social.

Carrera de Jesse Williams: de Grey’s Anatomy a Hotel Costiera

Inicios en el cine y televisión

Su debut en la pantalla grande fue en 2005 con un pequeño papel en The Sisterhood of the Traveling Pants, pero el salto a la fama llegó en 2009 cuando se incorporó al elenco de Grey’s Anatomy, interpretando al cirujano plástico Jackson Avery, un personaje que enamoró a millones de espectadores durante 12 temporadas.

Proyectos destacados

Grey’s Anatomy (2009–2021)

The Cabin in the Woods (2012)

Only Murders in the Building (2023)

Hotel Costiera (2025, Amazon Prime Video)

En Hotel Costiera, Jesse interpreta a un exmarine convertido en “fixer” en un lujoso hotel de la Costa Amalfitana. La serie, filmada en Italia, marca su regreso a la televisión en un papel protagónico de acción y suspenso.

Romance con Alejandra Onieva: ¿nueva pareja del año?

Tres años después de su ruptura con el actor Sebastian Stan, la actriz española Alejandra Onieva vuelve a estar ilusionada. Fue durante el rodaje de Hotel Costiera en Positano —a inicios de 2024— donde Jesse y Alejandra se conocieron.

Aunque la química surgió desde el principio, fue recientemente que la revista ¡HOLA! confirmó el romance entre Jesse Williams y Alejandra Onieva, tras verlos juntos en la Milla de Oro de Madrid.

La pareja ha sido vista compartiendo risas, abrazos y gestos de cariño, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores y en los medios internacionales.

Vida personal: divorcio, hijos y compromiso social

Jesse Williams estuvo casado con Aryn Drake-Lee, agente inmobiliaria con quien comparte la crianza de sus dos hijos: Sadie (11) y Maceo (10). El matrimonio terminó en 2017, tras cinco años juntos. Posteriormente, se le vinculó con figuras como Ciarra Pardo y Taylor Rooks, aunque su relación con Onieva parece ser la más sólida hasta la fecha.

Activismo y causas sociales

Más allá de la actuación, Jesse Williams es reconocido por su compromiso con la justicia social. En 2016, fue galardonado por la revista People como el “Hombre más sexy del mundo”, y aprovechó esa visibilidad para alzar la voz sobre causas como la igualdad racial y la reforma del sistema judicial estadounidense.

Es miembro de la junta directiva de Advancement Project, una organización de derechos civiles, y ha producido contenidos como el documental Question Bridge: Black Males (2012), que explora la identidad afroamericana en EE. UU.