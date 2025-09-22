The Paper, el nuevo spin-off de la exitosa serie The Office, llega a Latinoamérica el próximo 25 de septiembre por HBO Max. Creada por Greg Daniels y Michael Koman, la propuesta apuesta al formato de falso documental que hizo historia con la papelera Dunder Mifflin, pero ahora con un giro hacia el periodismo local.

La historia muestra al mismo equipo documental de The Office embarcado en un nuevo proyecto: retratar la lucha de un diario histórico del Medio Oeste de Estados Unidos por sobrevivir. En el centro de la trama aparece su editor, decidido a devolverle la gloria al medio en plena crisis del sector.

The Paper (Foto: gentileza HBO Max)

“Somos tres miembros de un maravilloso elenco de personajes desfavorecidos que se unen para mantener vivo el periodismo. Mi personaje tiene la inquebrantable creencia optimista de que puede llevar a The Truth Teller a la gloria de su apogeo”, aseguró Domhnall Gleeson durante una conferencia de prensa.

Leé más:

El policial de Mark Ruffalo que combina violencia extrema con naturaleza en HBO Max

HBO MAX ESTRENA THE PAPER, LA SERIE SPIN-OFF DE THE OFFICE

La serie debutará con cuatro episodios disponibles desde el primer día y luego sumará dos capítulos nuevos cada jueves. Antes de estrenarse en HBO Max, el show ya había generado furor en Estados Unidos: entró en el top ten de Nielsen y fue el segundo mejor debut de comedia en la historia de Peacock, solo detrás de Ted.

El elenco de The Paper incluye a Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key, además de Oscar Nuñez, quien repite su clásico rol como contador, esta vez en el periódico.

The Paper (Foto: gentileza HBO Max)

Por si fuera poco, Steve Carell se mostró entusiasmado con la propuesta: “Me emociona, suena como una gran idea. Amo la premisa… pero no participaré. Eso está descartado. Es simplemente algo nuevo”, aclaró el recordado Michael Scott.Leé más:

Leé más:

Superman, el regreso más esperado, ya tiene fecha en streaming

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.