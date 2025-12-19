Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, transita un sólido recorrido en la moda. En este camino, su vida personal comenzó a despertar un fuerte interés y, especialmente, su relación con Lola Malm Green, una influencer teen que se ganó rápidamente la atención de las redes.

El romance se hizo público en agosto de 2024, cuando Benicio decidió presentarla oficialmente durante el festival Starlite de Marbella.

Desde ese momento, Lola pasó a ocupar un lugar destacado entre los seguidores del joven modelo, no solo por su estilo, sino también por el perfil que construyó en el mundo digital.

Ella es Lola Malm Green, la novia de Benicio Gravier: estilo y un vínculo muy fuerte con la familia Mazza | Créditos: Instagram @beniciogravier

Lola Malm Green tiene una relación temprana con la moda. Desde pequeña participó en campañas y producciones fotográficas, una experiencia que marcó su presente y la llevó a desarrollar un fuerte vínculo con la industria.

Hoy, combina ese recorrido con una presencia activa en Instagram, donde comparte viajes, looks, eventos y momentos cotidianos junto a su círculo íntimo.

Ella es Lola Malm Green, la novia de Benicio Gravier: estilo y un vínculo muy fuerte con la familia Mazza | Créditos: Instagram @beniciogravier

QUIÉN ES LOLA MALM GREEN

Uno de los aspectos que más llama la atención es la naturalidad con la que se integró a la familia Mazza-Gravier. En sus redes, se la puede ver participando de vacaciones, festivales internacionales y encuentros especiales junto a Valeria y Alejandro, reflejando una relación cercana y afectuosa.

Ella es Lola Malm Green, la novia de Benicio Gravier: estilo y un vínculo muy fuerte con la familia Mazza | Créditos: Instagram @beniciogravier

Esa complicidad no pasa desapercibida para los usuarios, que celebran la armonía y el perfil bajo con el que la pareja maneja su exposición.

Los viajes son otra pieza clave en la vida de Lola. Entre destinos europeos, playas paradisíacas y ciudades ligadas a la moda, la influencer construyó un feed que combina glamour y espontaneidad.

Ella es Lola Malm Green, la novia de Benicio Gravier: estilo y un vínculo muy fuerte con la familia Mazza | Créditos: Instagram @beniciogravier

El noviazgo, que habría comenzado de forma más reservada en 2023, se afianzó con el correr de los meses y hoy es uno de los más seguidos entre las parejas jóvenes del ambiente fashion.