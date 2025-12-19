Paula Chaves contó al aire el accidente que sufrió mientras jugaba con sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, frutos de su relación con Pedro Alfonso.

La modelo y conductora relató con lujo de detalles cómo fue la caída que la dejó llena de golpes y raspones durante una partida de escondidas.

La anécdota la compartió en Tapados de laburo, el streaming que conduce en Olga, donde mezcló humor, autocrítica y el dolor físico que todavía siente.

La terrible caída de Paula Chaves mientras jugaba con sus hijos

El momento de la caída de Paula Chaves en plena plaza

“Estábamos jugando a la escondida. Cuenta uno primero, bárbaro. Ahora cuenta mamá”, comenzó relatando Paula, recreando la escena previa al accidente.

Luego explicó cómo la competencia con sus hijos la llevó a exigirse de más: “Abandono la zona de confort y cuando estoy llegando a un extremo de la plaza veo un movimiento atrás. Me giro en asfalto puro, porque no había arena”.

“Digo: ‘Este me cagó, este gana. Si yo no corro ahora, este me caga’. No hay chance de que tu cabeza pase de dejarlo ganar”, continuó.

Paula Chaves contó el detalle que provocó la caída

La conductora reveló que el accidente se produjo por una combinación fatal: “Dato no menor: yo tenía un pantalón palazo. Piso el pantalón y ahí nomás caigo desarmada”.

Y describió el golpe sin filtros: “Primero me cayó la rodilla, la cadera, la mano y después, con el envión que venía corriendo rapidísimo, siguió el hombro”.

Entre risas, Paula contó cómo logró evitar lastimarse el rostro: “Decí que estiré el cogote y dije: ‘La carita no, la carita no’. Y levanté. Se salvó la cara”.

Sin embargo, el golpe fue fuerte y el dolor, inmediato: “No saben lo que me duele. Es mucho. Mis hijos llorando, preguntándome si estaba bien”.

La reacción de sus hijos y el insólito final

Paula relató que, aun lastimada, trató de tranquilizarlos: “Yo les decía: ‘No, mi amor, llamalo a papá’. Me levanto y digo: ‘Por lo menos quebrada no estoy’. Pero estaba ensangrentada”.

Al día siguiente, la historia tuvo un giro tan divertido como inesperado: “Hoy a la mañana Baltazar me dice: ‘Mamá, ¿estás bien?’. Le digo que sí. Y me dice: ‘Todavía no ganó nadie, el que va a picar gana’”.

Y cerró entre risas e indignación: “Se puso la remera, salió corriendo a la plaza, picó y volvió. Estoy odiada que fue a picar”.

