Llegó el 8 de diciembre, la fecha clásica en la que miles de familias argentinas arman el árbol de Navidad, y varias celebridades compartieron el esperado ritual en sus redes sociales.

Entre ellas, Paula Chaves decidió mostrar el emotivo momento en el que sus tres hijos decoraban el hogar para recibir la Nochebuena. Pero lo que esperaba ser una escena tierna terminó desatando una inesperada ola de cuestionamientos.

La modelo optó por un pino blanco, de ramas delgadas y una decoración minimalista: apenas 13 adornos, algunas luces de arroz y cartitas de los chicos al pie del árbol, donde se podía leer un clásico: “Querido Papá Noel”.

El árbol de Navidad de Paula Chaves generó críticas en redes y se volvió tema de discusión. Crédito: Instagram

LAS REDES NO TUVIERON PIEDAD

En X (ex Twitter), usuarios y usuarias no tardaron en reaccionar con duras críticas hacia el resultado estético del árbol.

Muchos consideraron que el diseño se veía pobre o sin espíritu navideño, y los comentarios fueron lapidarios: “Armate un arbolito como la gente”, “Ponele voluntad”, “Los adornos parecen los perfumes para el auto”, “¡Qué horrible! Dios mío”,“Se supone que el árbol es para darle alegría a los niños. ¿Quién se va a emocionar con este?”

La publicación de Paula Chaves terminó en el centro de una discusión que se volvió viral: ¿se trata de un estilo navideño moderno y minimalista o de un árbol “triste” que le falta magia festiva?