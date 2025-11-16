La conductora Paula Chaves compartió con sus seguidores de Instagram un adelanto muy especial del proyecto familiar que está llevando adelante junto a Pedro Alfonso: la remodelación de su casa.

A través de una historia en blanco y negro, la modelo mostró cómo avanzan las obras y escribió: “Nuestra casa va tomando forma”, acompañando el texto con un emoji de hogar y un árbol.

En el collage de imágenes, se pueden ver distintos sectores de la vivienda en plena transformación: muros recién levantados, puertas antiguas recuperadas y espacios que comienzan a definirse.

En una de las fotos aparece uno de sus hijos sonriente en la entrada principal, reflejando la emoción del proceso que atraviesa toda la familia.

Paula Chaves mostró cómo avanza la construcción de su casa con Pedro Alfonso: “Nuestra casa va tomando forma”. Crédito: Instagram

EL AMOR DE LA FAMILIA DE PAULA Y PEDRO

El matrimonio, que lleva más de una década juntos y comparte tres hijos —Olivia, Baltazar y Filipa—, decidió encarar una importante renovación para crear su hogar ideal. Paula, siempre activa en redes, suele mostrar momentos de su vida cotidiana y esta vez eligió compartir el detrás de escena de un sueño en construcción.