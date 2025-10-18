Durante la emisión de Tapados de Laburo, el programa del canal de streaming OLGA, Paula Chaves volvió a reírse de sí misma con una confesión tan divertida como honesta. La modelo y conductora reconoció que hay algo que no logra manejar en su terapia: el momento de pagarle a su psicóloga.

“Me molesta que la psicóloga me cobre”, lanzó entre risas, generando carcajadas en todo el estudio.

Acompañada por Mortedor, Nacho Elizalde y Luli González, Paula explicó que, aunque valora muchísimo el espacio terapéutico, la parte económica le resulta incómoda.

“Hay algo que me pasa en el momento en el que le tengo que pagar, que me hace mal. Estamos hablando de amor, de vínculos, de emociones, y de repente: ‘tomá, te pago’. No me da”, comentó divertida.

Crédito: Intagram

La conductora continuó entre risas: “Toda rota, ‘tomá, secate… bueno, son 50’. Y yo tipo contando los billetes, pagándole, me hace sentir como que me usó”.

UN MOMENTO INCÓMODO CON EL QUE MUCHOS SE IDENTIFICARON

La charla derivó en un intercambio entre los integrantes del ciclo sobre cómo cada uno enfrenta ese momento. Nacho Elizalde opinó que debería existir una especie de margen temporal: “Para mí, dos días después te pago. Cuando ya bajó la espumilla”, bromeó.

Paula Chaves. Crédito: Captura de video Olga

Por su parte, Luli González contó que su psicóloga tiene una modalidad más relajada: “Ella es una capa con eso. Me acumula sesiones y de repente le digo: ‘Che, te debo tres, ¿no?’ y me responde: ‘Sí, Lu, tranqui’. Así me siento menos culpable”.

Entre risas y anécdotas, Paula Chaves también dejó una pequeña reflexión sobre cómo podría evitarse ese momento incómodo: “Tal vez sería mejor que los psicólogos cobren por adelantado. Cuatro sesiones juntas y listo. Así uno ya tiene el compromiso y no hay que pasar por eso cada semana”.