La visita de Johnny Depp a la Argentina generó revuelo dentro y fuera de la televisión. Pero además, dejó al descubierto una inesperada interna entre Paula Chaves y Nara Ferragut, que escaló cuando la periodista lanzó durísimas declaraciones sobre la modelo.

Todo comenzó cuando en Tapados de laburo, el streaming de Olga que Chaves conduce, se habló del entusiasmo de quienes corrieron a sacarse una foto con el actor estadounidense durante su paso por Telefe. Ferragut se dio por aludida porque Evelyn Botto la puso en escena y reaccionó con contundencia.

Nara Ferragut y Johnny Depp (Instagram)

“Yo la produje hace mucho tiempo a Paula Chaves y me daría vergüenza ser como ella. Le agradezco a Dios no ser como ella. Trabajar con ella fue una de las peores experiencias de mi vida real”, escribió Nara en una historia de Instagram, arrobando directamente a la modelo.

Con la polémica instalada, Paula habló en Intrusos para aclarar su versión de los hechos.

La respuesta de Paula Chaves a Nara Ferragut tras la crítica

“Me da fiaca hablar del tema. No estaba hablando puntualmente de ella”, comenzó Paula, buscando desdramatizar.

“Me acordé de la época de Giordano, cuando nos sentaban en la primera fila con los actores y las modelos se desesperaban por pedirles una foto, y a mí me daba vergüenza. No me reí de ninguna situación. Después, todo lo que se desglose de eso no me puedo hacer cargo”.

El notero de Intrusos le recordó que Ferragut la acusó de “malagradecida”, incluso mencionando una mala experiencia laboral junto a Pedro Alfonso.

“La mía fue espectacular”, respondió Chaves, sin entrar en el cruce.

Paula Chaves le respondió a Nara Ferragut (América)

El mensaje privado de Paula a Nara y la reacción de Ferragut

Paula confirmó que decidió escribirle personalmente a Nara para despejar cualquier malentendido:“Siempre desactivo esto. No me quiero hacer la cool ni nada, pero se reinterpretó mal. ‘Perdón si lo tomaste mal, yo me refería a otra cosa. Buena onda’, le puse”.

Al consultarle si la periodista respondió, la modelo dejó entrever que la situación sigue tensa:“Me contestó, pero no terminó de entender mi punto. Quiere instalarse en una situación y no importa lo que uno diga, por eso no quiero decir nada”.

