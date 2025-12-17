Recién llegada a la Argentina, Zaira Nara fue internada por un fuerte malestar estomacal e intestinal, acompañado de intensos dolores.

La modelo y conductora dio a conocer el episodio a través de sus redes sociales, donde compartió un video desde la clínica.

“Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, escribió Zaira en una historia de Instagram, mientras miraba su participación en MasterChef desde el hospital.

Zaira Nara en el hospital (Foto: Instagram @zaira.nara)

ZAIRA NARA SE RECUPERA EN SU CASA

Pocas horas después, Zaira Nara llevó tranquilidad a sus seguidores al explicar el origen de su malestar y confirmar que ya se encuentra en reposo en su hogar, acompañada por sus hijos, Viggo y Malaika, y su madre, Nora Colosimo.

“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres noches y estuve sintiéndome muy, muy mal”, relató la modelo junto a una imagen en la que se la ve con suero durante la internación.

Luego agregó: “Por suerte, hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”.

“Ya estoy en casa con mis hijos y mi mamá”, concluyó Zaira Nara, mientras continúa su recuperación con los cuidados y el acompañamiento de su familia.

Zaira Nara habló de su malestar desde el hospital (Imágenes de @zaira.nara)

Viggo cuida a su mamá, Zaira Nara (Imágenes de Instagram @zaira.nara)

