Cuando empieza la Nochebuena y llega la Navidad, la mesa se llena de brindis, charlas y picoteos. Por eso, las entradas frías son siempre una apuesta segura: se preparan rápido, lucen un montón y permiten mezclar sabores sin necesidad de encender el horno. Este tapeo reúne seis propuestas distintas, desde salmón ahumado hasta queso azul y opciones bien frescas con vegetales, ideales para abrir la cena sin esfuerzo.
Todas las recetas son simples, se arman en pocos pasos y pueden prepararse con antelación. Solo queda presentarlas en una tabla navideña y dejar que cada invitado disfrute a su gusto.
Ingredientes para las entradas frías
De salmón
- 75 g de paté de salmón
- 2 rodajas de pan de molde sin bordes
- 4 lonjitas de salmón ahumado
De jamón crudo
- 75 g de queso crema con ciboulette
- 2 rodajas de pan de molde sin bordes
- 2 fetas de jamón crudo
Tarteletitas de queso azul y membrillo
- 8 tarteletitas
- 50 g de queso azul
- 35 g de queso crema
- 50 g de dulce de membrillo
Galletas de surimi y langostinos
- 125 g de bastones de surimi
- 4 aceitunas
- 35 g de mayonesa
- 4 galletas tipo marinera
- 4 langostinos
Galletas de atún y huevo
- 6 pepinillos
- 75 g de atún
- 35 g de mayonesa
- 1 huevo duro
- 4 galletas tipo marinera
Arbolito de pepino y morrón
- 6 tarteletitas
- 75 g de queso crema
- ½ morrón asado
- Pimienta
- Láminas de pepino y una estrellita de morrón
Procedimiento
De salmón
- Untar el pan de molde con el paté de salmón.
- Cubrir con lonjitas de salmón ahumado.
- Cortar en cuadrados o triangulitos para una presentación más vistosa.
De jamón crudo
- Mezclar el queso crema con ciboulette hasta que quede bien integrado.
- Untar el pan de molde con la mezcla y colocar encima las fetas de jamón crudo.
- Cortar en rectángulos pequeños.
Tarteletitas de queso azul y membrillo
- Mezclar el queso azul con el queso crema hasta obtener una pasta homogénea.
- Cortar el dulce de membrillo en cubitos.
- Rellenar cada tarteletita con la crema de queso y coronar con un cubito de membrillo.
Galletas de surimi y langostinos
- Picar el surimi y las aceitunas. Mezclar con la mayonesa.
- Colocar una cucharadita de la mezcla sobre cada galleta marinera.
- Terminar con un langostino por encima.
Galletas de atún y huevo
- Mezclar el atún escurrido con la mayonesa y el huevo duro picado.
- Distribuir la mezcla sobre las galletas.
- Terminar con láminas finitas de pepinillo.
Arbolito de pepino y morrón
- Mezclar el queso crema con el morrón asado picado y pimienta.
- Rellenar cada tarteletita con la preparación.
- Decorar con una lámina de pepino enrollada en forma de arbolito y una estrellita de morrón en la punta.
