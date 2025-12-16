Cuando empieza la Nochebuena y llega la Navidad, la mesa se llena de brindis, charlas y picoteos. Por eso, las entradas frías son siempre una apuesta segura: se preparan rápido, lucen un montón y permiten mezclar sabores sin necesidad de encender el horno. Este tapeo reúne seis propuestas distintas, desde salmón ahumado hasta queso azul y opciones bien frescas con vegetales, ideales para abrir la cena sin esfuerzo.

Todas las recetas son simples, se arman en pocos pasos y pueden prepararse con antelación. Solo queda presentarlas en una tabla navideña y dejar que cada invitado disfrute a su gusto.

Ingredientes para las entradas frías

De salmón

75 g de paté de salmón

2 rodajas de pan de molde sin bordes

4 lonjitas de salmón ahumado

De jamón crudo

75 g de queso crema con ciboulette

2 rodajas de pan de molde sin bordes

2 fetas de jamón crudo

Tarteletitas de queso azul y membrillo

8 tarteletitas

50 g de queso azul

35 g de queso crema

50 g de dulce de membrillo

Galletas de surimi y langostinos

125 g de bastones de surimi

4 aceitunas

35 g de mayonesa

4 galletas tipo marinera

4 langostinos

Galletas de atún y huevo

6 pepinillos

75 g de atún

35 g de mayonesa

1 huevo duro

4 galletas tipo marinera

Arbolito de pepino y morrón

6 tarteletitas

75 g de queso crema

½ morrón asado

Pimienta

Láminas de pepino y una estrellita de morrón

Un tapeo con jamón crudo, infaltable en la mesa navideña. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

De salmón

Untar el pan de molde con el paté de salmón. Cubrir con lonjitas de salmón ahumado. Cortar en cuadrados o triangulitos para una presentación más vistosa.

De jamón crudo

Mezclar el queso crema con ciboulette hasta que quede bien integrado. Untar el pan de molde con la mezcla y colocar encima las fetas de jamón crudo. Cortar en rectángulos pequeños.

Tarteletitas de queso azul y membrillo

Mezclar el queso azul con el queso crema hasta obtener una pasta homogénea. Cortar el dulce de membrillo en cubitos. Rellenar cada tarteletita con la crema de queso y coronar con un cubito de membrillo.

Galletas de surimi y langostinos

Picar el surimi y las aceitunas. Mezclar con la mayonesa. Colocar una cucharadita de la mezcla sobre cada galleta marinera. Terminar con un langostino por encima.

Galletas de atún y huevo

Mezclar el atún escurrido con la mayonesa y el huevo duro picado. Distribuir la mezcla sobre las galletas. Terminar con láminas finitas de pepinillo.

Arbolito de pepino y morrón

Mezclar el queso crema con el morrón asado picado y pimienta. Rellenar cada tarteletita con la preparación. Decorar con una lámina de pepino enrollada en forma de arbolito y una estrellita de morrón en la punta.

