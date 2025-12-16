Cinthia Fernández vivió una jornada cargada de angustia, llanto y mucha incertidumbre laboral. La influencer logró recuperar su cuenta de Instagram tras un bloqueo que la dejó fuera de juego durante varias horas.

Apenas volvió a tener acceso, Cinthia se mostró visiblemente emocionada en sus historias. “Estos ojitos son de llorar mucho”, confesó en un video.

“Tengo mucha paz ahora. Pasé mucha angustia hoy”, admitió. “Lloré mucho, mucho, mucho antes de entrar a casa. Trato de aguantármela, porque también para los que me aman y los que me rodean es un bajón que esté todo el tiempo deprimida”, agregó.

Cómo hizo Roberto Castillo para recuperar el Instagram de Cinthia Fernández

En medio del descargo, Cinthia Fernández destacó el apoyo incondicional de su pareja, el abogado Roberto Castillo. “Gracias a mi amor por el aguante, por conseguirme siempre la salvación, por ser un rottweiler y demandar a todos los que tengas que demandar”, lanzó, entre risas y admiración.

Incluso contó que Castillo “en un minuto preparó cinco demandas”, mostrando el nivel de acción con el que enfrentaron el conflicto.

La influencer también agradeció al equipo legal y técnico que la acompañó en el proceso. Mencionó a los abogados que presentaron amparos y demandas, y al especialista en ciberseguridad que fue clave para destrabar el problema.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

“Armamos un gran equipo judicial y técnico para solucionar esta injusticia”, remarcó, dejando en claro que no se trató de un simple inconveniente, sino de una situación que puso en jaque su trabajo y su tranquilidad.

Así fue el regreso de Cinthia Fernández a Instagram

Ya más tranquila y con la cuenta nuevamente activa, Cinthia Fernández avisó que vuelve “recargada” y con planes inmediatos. “Prepárense porque tengo que vender de todo”, adelantó, en referencia a los compromisos laborales que había quedado en pausa por el cierre del perfil. Incluso se permitió bromear con el dramatismo del día vivido y aseguró que grabó todo el primer día del conflicto porque no pensaba darse por vencida.

En el clip publicado, se la vio visiblemente deprimida, confirmando así las duras horas que atravesó. Pero no perdió tiempo: retomó la venta online y anunció la reactivación de sus compromisos laborales.

El mensaje final fue de alivio y gratitud. “Gracias familia”, escribió en una de sus historias, junto a un corazón rojo, marcando que, después del sacudón, pudo volver a ponerse de pie. “I’m back”, sintetizó.

Por qué fue bloqueada la cuenta de Instagram de Cinthia Fernández

En La mañana con Moria (Eltrece), Cinthia Fernández explicó que el cierre de su cuenta no fue un hecho aislado. Según contó, ya es la cuarta vez que le sucede y apuntó contra denuncias masivas realizadas mediante bots, que derivan en bloqueos automáticos por parte de la plataforma.

“Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”, dijo entre lágrimas en televisión.

Afortunadamente, Cinthia Fernández logró recuperarla y ya está de vuelta.