El 2025 está llegando a su final y Cinthia Fernández cerró el año cumpliendo con sus expectativas académicas.

La panelista de La mañana con Moria comenzó este año la carrera de abogacía y sorprendió al contar la cantidad de materias aprobadas y sus excelentes calificaciones.

“Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”, anunció la One en su programa de eltrece.

Feliz y con su clásico toque picante, Fernández respondió con una chicana dirigida a Elba Marcovecchio, la abogada con quien protagonizó un fuerte cruce mediático:“Elbita, ¡la tenés adentro!”. Y enseguida bromeó: “No, no, eso no lo hace una abogada seria”.

CINTHIA FERNÁNDEZ, ALUMNA 10

“Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, contó Cinthia con humor.

Luego explicó: “Dejé dos materias: Derecho Constitucional y Sociología. Derecho Constitucional es pesadita, pero es la base de todo. Sociología sabía que la podía meter”.

“Me presenté en el recuperatorio y no el día del examen, y me saqué 8 y 10”, reveló la panelista, mientras Moria y el resto del equipo la aplaudían.

“Me siento orgullosa y me emociona”, aseguró Cinthia, destacando su esfuerzo y logro personal.

