En medio de un 2025 marcado por la multiplicación de los premios Martín Fierro, una propuesta inesperada sacudió al mundo del espectáculo. Horacio Cirio, papá de Jésica Cirio, sorprendió al lanzar una idea tan polémica como tentadora: crear los Martín Fierro de los mediáticos.

La iniciativa fue planteada en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, donde Don Cirio se dirigió directamente a Luis Ventura, presidente de APTRA, luego de observar lo ocurrido el último fin de semana con los Martín Fierro de Streaming. “Juan, hay algo que me gustaría decirle a Luisito Ventura después de lo que vi. Tengo una idea y un negocio para proponerle”, adelantó, sin rodeos.

Acto seguido, Horacio fue al hueso con su planteo: “¿Por qué no hacemos el año que viene los premios Martín Fierro a los mediáticos 2026? Me parece una buena idea porque hay muchos mediáticos y de distintas categorías”. La propuesta no quedó solo en una expresión de deseo: el papá de Jésica Cirio aseguró que el formato podría competir tranquilamente con cualquier otra ceremonia.

Horacio Cirio

LA PROPUESTA DEL PAPÁ DE JÉSICA CIRIO A LUIS VENTURA

“El otro día fui a Crónica y vi tantos Martín Fierro que justo pensé en esto. No estaría mal hacerlo, es una buena idea, Luisito”, insistió, visiblemente entusiasmado. Según explicó, el universo mediático da material de sobra para una gala propia: “Podemos dividirlos en ternas. Mediáticos escandalosos, soñadores, mentirosos, realistas, queridos y otros no tanto. El mediático es un personaje pintoresco, divertido y que da un poco de vergüenza ajena. Todo eso junto a la gente le interesaría mirarlo”.

Luis Ventura y Silvina Escudero en los Martín Fierro a la Danza 2025 (Foto: Movilpress)

Lejos de improvisar, Horacio Cirio también planteó cómo debería organizarse el evento: “Que el hotel lo elijan ellos, como el canal. No me importa si es de dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Eso que lo manejen APTRA y el canal, como las votaciones”. Eso sí, dejó una condición clara: “Si se hace, tengo que estar ternado y después arreglamos las ganancias y los numeritos porque la idea la tuve yo”.

Luis Ventura en los Martín Fierro Streaming 2025 (Foto: captura Telefe)

Fiel a su estilo descontracturado, cerró con una frase que desató risas en el estudio. Ante la pregunta de Etchegoyen sobre una eventual consagración, lanzó: “Si gano el Martín Fierro de Oro y mi hija Jésica sube al escenario a entregármelo, me da un infarto. Tendría que llevar a mi cardiólogo y un par de stents”.