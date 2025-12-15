El mundo del cine quedó en shock este domingo tras la noticia de la muerte de Rob Reiner, uno de los directores más influyentes de Hollywood, y su esposa Michele Singer. Ambos fueron encontrados sin vida en su casa del exclusivo barrio de West Los Ángeles y las autoridades sospechan de uno de los hijos de la pareja, Nick.

Según los primeros reportes, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 (hora del Pacífico) tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos. Al ingresar, descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68, que luego fueron identificados como Reiner y su esposa.

Diez minutos después del arribo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, oficiales del Departamento de Policía local comenzaron una investigación formal para esclarecer las circunstancias de las muertes. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la causa, aunque fuentes citadas en los reportes iniciales indicaron que ambos presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

ENCONTRARON ASESINADOS A ROB REINER Y A SU ESPOSA Y SOSPECHAN DE SU HIJO NICK

Nacido en el Bronx en 1947, Rob Reiner es hijo del reconocido comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost. Durante el rodaje de Cuando Harry conoció a Sally conoció a Michele Singer, con quien contrajo matrimonio en 1989 y tuvo tres hijos. Con anterioridad, el director estuvo casado con Penny Marshall, quien falleció en 2018 a los 75 años a causa de complicaciones relacionadas con la diabetes.

En una entrevista brindada a People en 2016, Nick Reiner se refirió públicamente a su prolongada lucha contra las adicciones. Allí relató que comenzó a consumir drogas durante la adolescencia y que, con el correr del tiempo, atravesó distintos procesos de rehabilitación, además de períodos de situación de calle en varios estados de Estados Unidos.

Esa experiencia personal se convirtió luego en la base de Being Charlie, una película de carácter semiautobiográfico que Nick coescribió. “Ahora estuve en casa por mucho tiempo y me readapté a vivir en Los Ángeles y a estar cerca de mi familia”, expresó en aquella oportunidad.

Mientras tanto, la investigación por el doble homicidio continúa en desarrollo. En paralelo, Hollywood despide a uno de sus grandes referentes y sigue de cerca el avance de una causa que generó un fuerte impacto en la industria del entretenimiento.

ROB REINER MURIO ESTE DOMINGO, PERO DEJÓ UNA HUELLA IMBORRABLE EN HOLLYWOOD

Rob Reiner dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Hijo del legendario comediante y director Carl Reiner, supo construir una carrera multifacética como actor, director y productor.

Entre sus películas más recordadas figuran clásicos como This Is Spinal Tap, La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery, Cuando Harry conoció a Sally… y El presidente estadounidense. Su talento y versatilidad lo convirtieron en un referente indiscutido del cine estadounidense.

Antes de brillar detrás de cámara, Reiner alcanzó la fama como actor al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the Family. Durante nueve temporadas, se metió en la piel del yerno hippie de Archie Bunker, un personaje que lo volvió un rostro familiar en millones de hogares.

Además, fue cofundador de Castle Rock, la productora responsable de éxitos como In the Line of Fire, City Slickers, el drama The Shawshank Redemption y la icónica serie Seinfeld.

En 1989, Reiner se casó con Michele Singer, con quien tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy. Además, era padre adoptivo de la actriz Tracy Reiner, hija de su primera esposa, la recordada actriz y directora Penny Marshall.

