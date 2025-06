Jonathan Joss, reconocido por ponerle voz a John Redcorn en Los reyes de la colina y por su papel en la serie Parks and Recreation, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en Texas. Tenía 59 años. El crimen ocurrió el domingo 1 de junio y, según las autoridades, todo habría sido parte de un ataque de odio.

De acuerdo a lo publicado por los medios TMZ y People, Joss mantuvo una fuerte discusión con un vecino con el que arrastraba una disputa de larga data. El agresor, Sigfredo Álvarez Cejam, de 56 años, fue detenido tras el ataque y enfrenta cargos por homicidio, con una fianza fijada en 200 mil dólares.

UN ATAQUE VIOLENTO EN MEDIO DE UNA ESCENA TRÁGICA

El actor y su pareja, Tristan Kern de Gonzales, se encontraban revisando los restos de su casa, la cual había sido destruida por un incendio presuntamente intencional, cuando ocurrió el crimen. Según el relato del viudo en redes sociales, el vecino se acercó, les gritó insultos homofóbicos y luego abrió fuego sin previo aviso.

Jonathan Joss, actor de “Parks and Recreation” y voz en “Los reyes de la colina”. CRÉDITO: Instagram.

QUIÉN ERA JONATHAN JOSS

Jonathan Joss alcanzó la fama como voz de John Redcorn, un personaje clave en la comedia animada Los reyes de la colina. Había tomado el rol tras la muerte de Victor Arron, el actor original. Recientemente, Joss había sido convocado para participar en el regreso de la serie, cuyo rodaje ya había comenzado.

Además, el actor tuvo una participación destacada como el jefe Ken Hotate en Parks and Recreation y apareció en producciones como Tulsa King, Ray Donovan, True Grit y The Magnificent Seven, muchas de ellas centradas en temáticas del sur estadounidense.