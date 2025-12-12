La polémica volvió a instalarse alrededor de Masterchef después de que Delfina Gayoso, quien formó parte de la edición 2023 conducida por Wanda Nara, cuestionara abiertamente el desempeño del jurado en la temporada actual protagonizada por celebridades.

En una entrevista en Mitre Live, la ex concursante aseguró que el trato hacia los participantes no es el mismo y que la exigencia habría disminuido de manera notable.

Desde su experiencia, el trío compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis adoptó una postura mucho más estricta con los concursantes de la versión tradicional.

“Yo estuve en Masterchef en 2023 y el jurado era completamente distinto con nosotros. Eran duros, incluso crueles a veces, y los tres eran los mismos que están ahora. Por eso me sorprende verlos tan permisivos”, expresó, visiblemente molesta. Para Gayoso, el cambio no solo se nota en la actitud, sino también en las reglas y dinámicas del programa.

A lo largo del reportaje, sostuvo que la presencia de figuras reconocidas podría influir en la postura del jurado. “No sé si es porque a los famosos los admiran o los conocen, pero las devoluciones no tienen nada que ver con lo que vivíamos nosotros. En nuestra temporada, un plato fuera de punto era motivo de reto inmediato; ahora, siento que todo pasa más liviano”, criticó.

Una ex participante de Masterchef criticó con dureza al jurado: “Así cocina cualquiera” | Créditos: Instagram @delfinagayoso

CRÍTICAS CONTRA MASTERCHEF CELEBRITY

“Hay mucha gente que se queja del programa. Algunos cuestionan a ciertos participantes, otros dicen que se perdió la esencia. Yo no sé si ganaría esta edición, pero estaría bueno que la exigencia estuviera más equilibrada”, aseguró.

Gayoso profundizó además en las diferencias operativas entre una edición y otra. Recordó que en su temporada nadie podía ausentarse y mucho menos ser reemplazado, algo que hoy ocurre con frecuencia para sostener la presencia de figuras.

“Nosotros no podíamos faltar ni un solo día. En cambio, ahora se van participantes famosos por compromisos laborales y entran otros. Eso con nosotros era impensado”, remarcó.

Finalmente, Gayoso apuntó contra la presencia de libros de recetas dentro del estudio, práctica que, según afirma, no estaba permitida en su edición. “Nosotros teníamos que cocinar de memoria. Hoy pueden revisar recetas mientras compiten. Así, cualquiera puede destacarse”, sentenció.