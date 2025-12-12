Cuando Julieta Poggio se preguntó con el desparpajo habitual si “la China Suárez actuaba”, en momentos en que se debatía sobre Hija del Fuego en el programa de streaming del que participa, no se imaginó que la actriz lanzaría un feroz ataque en su contra, y ahora respondió con todo.

Como la China interpretó la duda de Poggio como un ninguneo la fulminó en X: “Raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita (Lola), y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

Entonces, en un primer momento fue la mamá de Julieta quien le contestó a María Eugenia, donde fue honesta al recordar que en Pasapalabra su hija había la mencionado como “mujer que sale con hombres casados”.

El comentario de Julieta Poggio que desató la reacción de China Suárez en X. Por: Fernando Gatti

“Con la China no hablé para nada”, arrancó la ex Gran Hermano 2022 en un móvil para Puro Show.

“Me sorprendió la falta de capacidad para entender una situación, porque estaba claro lo que yo estaba preguntando era si actuaba en esa serie”.

La admiración de Poggio a la China

“¿¡Cómo no voy a saber que actúa!? Vi Casi Ángeles toda mi vida”, continuó la actriz que debutará con el elenco de Corto Circuito en el verano de Carlos Paz.

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Luego enfatizó: “Es más, ella nombra que yo estaba ahí viéndola en los pasillos. Obvio que la veía y la admiraba, igual que a Lali Espósito, las veía como dos ídolas”.

“No entiendo por qué tanta cizaña de meterse así con una nena tan chiquita, porque como no se puede meter conmigo ahora, se metió conmigo de nenita”, remató.

Julieta Poggio reconoció el origen del conflicto con la China Suárez

Lejos de que Marcos Ginocchio haya sido el detonante de la bronca, Poggio blanqueó: “Para mí fue lo del Rosco. Fue una pregunta medio capciosa”.

“¿¡Cómo me voy a arrepentir!? No, fue un juego. Me equivoqué, qué sé yo. Fue a modo de chiste. Nunca me meto con nadie, no me gustan los quilomos. Ni en pedo me metería con la China, no estoy para eso”.