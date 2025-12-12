Llegó diciembre y con él, la búsqueda del pan dulce perfecto para Navidad. Uno de los más codiciados es, sin dudas, el de Maru Botana, cuya calidad artesanal y sabor casero lo convierten en un clásico de las fiestas.

La reconocida pastelera ofrece su pan dulce artesanal a $45.000 la unidad en sus locales Maru Botana Dulce y Salado, ubicados en distintos puntos de Buenos Aires como Pilar, Belgrano, Barrancas de Belgrano y Retiro.

CUÁNTAS VARIEDADES DE PAN DULCE TIENE MARU BOTANA

Maru Botana comercializa dos versiones de su famoso pan dulce: Pan dulce tradicional con frutas: elaborado con almendras, castañas, nueces, ciruelas, cascaritas de naranja azucarada y pasas de uva. Lleva una generosa cobertura de glasé de limón coronada con frutas secas azucaradas.

Pan dulce con chocolate: repleto de trozos de chocolate tanto en su interior como en la cobertura. Esta versión es considerada el pan dulce clásico de la pastelera.

Maru Botana y sus opciones de Pan Dulce. Crédito: Instagram

LA RECETA DEL PAN DULCE DE MARU BOTANA

Botana asegura que su pan dulce es casero y artesanal, hecho con amor y con una receta infalible que en más de una oportunidad compartió públicamente. Sin embargo, muchos coinciden en que tener “la mano de Botana” le da ese toque especial que lo distingue.

Además del pan dulce navideño, la pastelera ofrece un menú navideño completo y otras delicias como torta Balcarce, cheesecake, lemon pie, rogel y chocotorta, ideales para endulzar las fiestas.