Las canastitas llevan pocos ingredientes, se arman en minutos y se cocinan rápido. En esta versión, el relleno se vuelve protagonista gracias al cerdo desmechado mezclado con barbacoa, vegetales salteados y mostaza de Dijon, lo que le da un sabor intenso y un toque ahumado que recuerda a los sándwiches típicos de barbacoa.
Se preparan en moldes de muffins para que mantengan la forma, y quedan doradas, crocantes y bien jugosas por dentro. Ideales para un picoteo de fin de semana, para acompañar una ensalada o como alternativa casera cuando no querés recurrir al delivery.
Ingredientes para las canastitas de cerdo desmechado con barbacoa
- 450 g de ribs de cerdo braseado deshilachado
- 200 g de cebolla picada
- 2 puerros picados
- 2 cebollas de verdeo picadas
- 1/2 morrón rojo picado
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cda de mostaza de Dijon
- Sal y pimienta, a gusto
- Pimentón, tomillo y laurel
- Manteca, c/n
- Pimienta en grano
- 12 tapas para empanadas
- 1/2 taza de salsa barbacoa
Procedimiento
- En una sartén u olla, colocar un chorrito de aceite de oliva, media cucharada de manteca, unos granos de pimienta, tomillo, un diente de ajo picado y una hoja de laurel.
- Llevar al fuego para que la materia grasa tome sabor.
- Agregar la cebolla, el verdeo y el puerro. Cocinar unos minutos.
- Sumar el morrón picado, una cucharadita de pimentón, sal y mezclar. Cocinar unos minutos más.
- Agregar 2 cucharadas de mostaza y la salsa barbacoa. Mezclar y dejar enfriar el relleno.
- Forrar moldes de muffins con las tapas para empanadas y rellenar con la preparación.
- Cocinar en horno a 180° hasta que estén doradas.
