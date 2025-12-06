Este domingo desde las 13.45, Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el comediante Campi, que llega a Tandil con su unipersonal Monólogos Argentinos, y Ernestina Pais, una de las protagonistas de la nueva obra de José María Muscari, El Divorcio del Año.

Los invitados de Juana Viale del domingo 7 de diciembre (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida este fin de semana el locutor y presentador argentino que desde hace algunos años decidió conectarse con Dios estudiando las distintas religiones, Pato Galván; la actriz María Abadi, que actualemnte tiene un papel en la serie Envidiosa; y el actor, humorista y guionista Juan Pablo Geretto.

EL INCÓMODO MOMENTO DE MARCELA TINAYRE CON LA PRENSA

En la gala a beneficio del Hospital Rivadia, Marcela Tinayre llegó con su madre, Mirtha Legrand, y vivió un incómodo momento cuando los cronistas le consultaron por los rumores de una pelea con Juana Viale, quien no estuvo presente en su cumpleaños.

“¿Estaba invitada Juana?“, le preguntaron y fue entonces cuando Marcela ironizó: ”No, no la invité, es mi hija y no la invité. Me están diciendo unos disparates uno atrás del otro, por favor, ni la voy a reemplazar (a Mirtha), ni estoy peleada con mi hija, todo es mentira”.

