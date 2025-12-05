El ex Gran Hermano Martín Ku sorprendió al abrir un exclusivo kiosco en el Barrio Chino, donde vende las golosinas virales que arrasan en TikTok y otros postres de origen asiático.

Este jueves, en un móvil en vivo para Desayuno Americano (América TV), Martín mostró los productos más pedidos, explicó cómo se preparan y reveló los precios.

Martín Ku abrió un exclusivo kiosco de productos chinos (América TV)

Los tanghulus: la golosina estrella

“¿Cuál es la golosina del momento y el precio?”, le preguntó Pamela David.

“La golosina del momento son los Tanghulus y salen 6 mil pesos”, dijo el ex Gran Hermano.

“Los Tanghulus son uvas y frutillas caramelizadas. Van en un palito, como un brochet. Podés pedirlos con caramelo o con chocolate, según el gusto”, amplió la conductora.

“Son golosinas hechas para el verano”, agregó en plena ola de calor en la Argentina.

Luego, Martín Ku mostró cómo se hace un tanghulu y preparó el más pedido por la gente: el de frutillas y uvas, con o sin chocolate y con distintas salsas. Después mostró el postre Frutilla Dubai y otros con base de arroz.

