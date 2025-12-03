Luego de su paso por Gran Hermano, Martín Ku intentó incursionar en los medios, pero ahora se volcó directamente a otro rubro.

El ex participante del reality show se alejó de la exposición pública en programas de televisión y de streaming, pero dar un giro.

En los últimos días, “el chino de Gran Hermano” abrió un local gastronómico en el Barrio Chino, en Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La nueva vida de Martín Ku de Gran Hermano: apuesta por la gastronomía Foto: Instagram

MARTÍN KU ABRIÓ UN LOCAL GASTRONÓMICO

Según mostró Intrusos, Martín abrió una tienda de dulces y tomó una actitud que marca un diferencial: él mismo atiende a los clientes.

“Hay que decir que no es fácil el después de Gran Hermano. Su idea era seguir trabajando en los medios, pero ahora decidió tomar otro camino y apostar a la gastronomía”, señaló Adrián Pallares.