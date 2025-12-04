El miércoles por la noche, María Vázquez vivió una jornada inolvidable. Después del triunfo de La Dolfina La Natividad, la modelo celebró su cumpleaños en una cena íntima y súper exclusiva en un reconocido restaurante de Barrio Parque.

La fecha oficial de su cumpleaños fue el 1 de diciembre, pero la fiesta se realizó tras la victoria del equipo de polo, sumando así un motivo más para brindar. En la mesa no faltaron su marido, el polista Adolfo Cambiaso, sus hijos, Mía, Adolfo y Myla, y un selecto grupo de amigos.

María Vázquez celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Para la ocasión, María Vázquez eligió un vestido al cuerpo en tono nude con brillos, que resaltó su figura y marcó tendencia. Completó el look con el pelo suelto, peinado con ondas suaves, y un maquillaje natural que realzó su belleza.

LAS FOTOS DEL ÍNTIMO CUMPLEAÑOS DE MARÍA VÁZQUEZ TRAS EL TRIUNFO DE LA DOLFINA LA NATIVIDAD

María Vázquez celebró su cumpleaños (Foto: Movilpress).

Adolfo Cambiaso en el cumpleaños de María Vázquez (Foto: Movilpress).

Adolfo Cambiaso en el cumpleaños de María Vázquez (Foto: Movilpress).

Mía Cambiaso en el cumpleaños de María Vázquez (Foto: Movilpress).

Poroto y Myla Cambiaso en el cumpleaños de María Vázquez (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores en el cumpleaños de María Vázquez (Foto: Movilpress).

Analía Maiorana en el cumpleaños de María Vázquez (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress