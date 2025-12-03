Las cookies sin TACC mantienen esa textura tierna y ese perfume a vainilla que recuerdan a las galletitas clásicas, pero con una mezcla de harinas apta para celíacos que funciona perfecto. Son fáciles de preparar, no requieren técnicas complicadas y aceptan variantes según el gusto de cada uno: chips de chocolate, frutos secos o un toque de azúcar por arriba para que queden brillantes.

La combinación de manteca, azúcar rubia y yogurt les da humedad y sabor, mientras que la mezcla de secos -harina de arroz, almidón de maíz y un poco de goma xántica- aporta estructura sin perder suavidad. Son de esas recetas que se hacen una vez y se suman directo al repertorio familiar.

Ingredientes para las Cookies sin TAAC

2 tazas de harina de arroz

1 taza de almidón de maíz

1 cdta de bicarbonato de sodio

1 cdta de polvo de hornear

2 cdtas de goma xántica

¼ cdta de sal

200 g de manteca a temperatura ambiente

1 ¼ taza de azúcar rubia

½ taza de azúcar común

1 huevo

1 yema

1 cdta de esencia de vainilla

1 cda de yogur natural

1 taza de chocolate picado

¼ taza de azúcar extra

La batidora, un elemento clave a la hora de preparar Cookies sin TAAC. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Tamizar y mezclar la harina de arroz con el almidón de maíz, el polvo de hornear, el bicarbonato y la goma xántica. En otro bowl, unir la manteca derretida con los dos azúcares, el huevo y la yema. Batir hasta integrar. Sumar la esencia de vainilla y el yogur. Mezclar bien. Incorporar los secos tamizados y seguir batiendo hasta lograr una masa pareja. Colocar la masa sobre papel film y llevar a la heladera 30 minutos. Pasado el tiempo, agregar el chocolate picado o chips y mezclar suavemente. Estirar la masa con palote y cortar las cookies con un cortante. Espolvorear con azúcar por arriba y hornear a 180 °C durante 10 minutos o hasta que los bordes apenas tomen color.

