Las cookies sin TACC mantienen esa textura tierna y ese perfume a vainilla que recuerdan a las galletitas clásicas, pero con una mezcla de harinas apta para celíacos que funciona perfecto. Son fáciles de preparar, no requieren técnicas complicadas y aceptan variantes según el gusto de cada uno: chips de chocolate, frutos secos o un toque de azúcar por arriba para que queden brillantes.
La combinación de manteca, azúcar rubia y yogurt les da humedad y sabor, mientras que la mezcla de secos -harina de arroz, almidón de maíz y un poco de goma xántica- aporta estructura sin perder suavidad. Son de esas recetas que se hacen una vez y se suman directo al repertorio familiar.
Ingredientes para las Cookies sin TAAC
- 2 tazas de harina de arroz
- 1 taza de almidón de maíz
- 1 cdta de bicarbonato de sodio
- 1 cdta de polvo de hornear
- 2 cdtas de goma xántica
- ¼ cdta de sal
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 1 ¼ taza de azúcar rubia
- ½ taza de azúcar común
- 1 huevo
- 1 yema
- 1 cdta de esencia de vainilla
- 1 cda de yogur natural
- 1 taza de chocolate picado
- ¼ taza de azúcar extra
Procedimiento
- Tamizar y mezclar la harina de arroz con el almidón de maíz, el polvo de hornear, el bicarbonato y la goma xántica.
- En otro bowl, unir la manteca derretida con los dos azúcares, el huevo y la yema. Batir hasta integrar.
- Sumar la esencia de vainilla y el yogur. Mezclar bien.
- Incorporar los secos tamizados y seguir batiendo hasta lograr una masa pareja.
- Colocar la masa sobre papel film y llevar a la heladera 30 minutos.
- Pasado el tiempo, agregar el chocolate picado o chips y mezclar suavemente.
- Estirar la masa con palote y cortar las cookies con un cortante.
- Espolvorear con azúcar por arriba y hornear a 180 °C durante 10 minutos o hasta que los bordes apenas tomen color.
