Lucky LGM celebró uno de los hitos más importantes de su carrera con la presentación oficial de “Resiliencia”, su primer disco, en Ohana Bar & Lounge. El artista estuvo acompañado por amigos, familiares, medios de comunicación y marcas que apoyan su proyecto, en un evento cargado de emoción y cercanía.

La jornada comenzó a las 18:30 y tuvo una atmósfera íntima, marcada por fotos, entrevistas, abrazos y anécdotas que revelaron el camino personal detrás de cada canción. Lucky LGM compartió con el público historias profundas de lucha, transformación y crecimiento, elementos que dieron vida a este álbum.

“Este disco es mi manera de agradecerle a la vida por cada caída y por cada persona que me sostuvo para levantarme. ‘Resiliencia’ no es solo un título: es lo que soy hoy”, expresó el artista durante la presentación.

Lucky GM

Lucky GM

A lo largo de la noche se escucharon varios temas del álbum, se proyectaron videoclips oficiales y los presentes pudieron conectar con la sinceridad y autenticidad de un artista que decidió convertir sus experiencias en música.

Tracklist de “Resiliencia” – Lucky LGM

Aunque ya no te pueda ver Miel (con Zannnder) Tus ojos no me mienten (feat. FIOrenzia) Y Tú E Equis (con Dharly) Casualidad HENTAI (con Rocco) Como tú bailas (feat. Negro Sambo) Insta (El Último)

El álbum incluye colaboraciones con cuatro artistas de Chile —Rocco, Negro Sambo, Dharly y Zannnder— y con la cantante argentina FIOrenzia, construyendo un puente musical entre países y consolidando una red artística dentro de la escena urbana latinoamericana.

Cada canción representa una etapa emocional distinta, desde beats de trap hasta melodías íntimas y profundas. “Resiliencia” combina sonidos modernos con letras honestas que buscan una conexión real con el público.

Sobre Lucky LGM

Lucky LGM es un artista argentino nacido en Buenos Aires, destacado en el género urbano y el reggaetón. Su nombre artístico refleja su identidad: “Lucky”, que significa “suerte”, simboliza su constante búsqueda de crecimiento y su determinación para construir una carrera sólida dentro de la música.

A lo largo de los años, Lucky demostró versatilidad y un fuerte compromiso artístico, colaborando con figuras como G Sony en el tema romántico “Ella sabe” (2020); Iacho en “Activo” (2019); y la artista dominicana Marie en el sencillo “Locura” (2023).

El 2024 marcó un año clave para su discografía, con lanzamientos como “SENSACIÓN”, “SALE”, “CÍRCULO VICIOSO”, “MILIPILI”, “MI NENA”, “KUMBIA MI NENA”, “PARTY” y “OH MAMÁ”, además de sus singles “Cuando y Dónde” y “Me Llama” (2023). Todas sus canciones están disponibles en Spotify, YouTube y Apple Music.