Santiago Sposato dejó LAM para irse a DDM y en las últimas semanas recaló en A la Tarde e Infama, donde el domingo contó cómo fue intervenido quirúrgicamente. “Volví de la muerte. Estuve internado porque me sacaron la vesícula”, le contó a Marcela Tauro.

“Me duele el post operatorio”, dijo Sposato, que contó que el domingo anterior comenzó a tener dolores, pero recién el lunes recurrió a la clínica Mater Dei, donde fue intervenido. “Me internaron (…) y si no, estaría muerto. Esta es mi primera salida”, dijo Sposato, que bromeó al señalar que “tiene más puntos que Rosario Central”.

Este miércoles, sin embargo, Cora Debarbieri lanzó un enigmático en A la Tarde sobre “un periodista al que tuvieron que sacar en ambulancia del trabajo”, que resultó ser nuevamente Sposato que salió al aire explicando su situación.

SANTIAGO SPOSATO REVELÓ POR QUÉ FUE INTERNADO POR SEGUNDA VEZ EN UNA SEMANA

Tras revelar al protagonista del enigmático, el propio Sposato salió al aire por teléfono y habló con Karina Mazzocco para contar lo que le sucedió. “La semana pasada me sacaron la vesícula y tengo que tener unos cuidados muy estgrictos, sobre todo en las comidas”, contó el panelista.

“Se ve que en la confusión habré probado unas cositas ricas que me dejaron Luis Bremer y Dani Ambrosino ayer en el camarín que me dijeron ‘comelas sin problema’”, señaló Santiago, mientras sus compañeros sonreían cómplices.

Santiago Sposato (Foto: captura América TV)

“Me agarró una puntada fuerte. Por suerte, le agradezco a la gente del canal, donde hay un departamento médico que funciona muy bien. Vinieron dos ambulancias enseguida, me dieron una inyección y me pude ir tranquilo”, cerró el panelista desde su casa.

