Este martes se entregaron los Premios Gardel a lo mejor de la música argentina, y Ángel de Brito envió a Santiago Sposato a cubrir la alfombra roja del evento con la intención de sacarle jugosas declaraciones a los protagonistas, pero obtuvo un contundente rechazo de la organización.

“Me está llamando el quilombo desde el móvil: Santiago Sposato fue a los premios Gardel que se están dando esta noche y nos echaron. ¿Cómo nos echaron? Sí, fuimos expulsados y no somos los únicos”, anunció el conductor.

Ángel de Brito también consideró echar a Nazarena Vélez (Foto: Captura América).

“Disculpen si no puedo disimular mi cara de alegría, pero lo que pasó es que vinimos tempranito, madrugamos… Estábamos acá a las seis y media de la tarde, y cuando vamos a la ventanilla de acreditaciones, nos dicen ‘LAM... no, no, no, no. LAM no está invitado a acreditarse’ sin ninguna razón que lo justifique.”, reveló Sposato.

POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO ASEGURA QUE ECHARON A SU EQUIPO DE LOS PREMIOS GARDEL “POR GRASAS”

“Qué le hicimos a Gardel?, preguntó De Brito, mientras Sposato les aseguraba que “alguna se habrán mandado en el estudio”. “Seguramente hoy no hubiera salido al aire si yo estaba ahí adentro en la alfombra roja”, atinó a decir Sposato, dando a entender que “no le importaba” no estar presente.

“Igual es un premio raro, ya están los ganadores publicados, no hay mucho clima de fiesta. No se puede sorprender de nada”, agregó Sposato que reveló que “los premios para los cuarteteros los discriminaron de esta noche y los entregaron a la tarde”.

Ángel de Brito (Foto: Instagram / angeldebritooki)

“¿Dijeron porque nos rajaron?”, quiso saber Nazarena Vélez a lo que Ángel le contestó: “Por grasas”. “¿Pero teníamos que mandar mail a Elon Musk para entrar?”, especuló De Brito ante la falta de acreditaciones, al tiempo que muchas de las estrellas pidieron no hablar con la prensa.

