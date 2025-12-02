Luego de 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich terminaron su pareja. Él comenzó un nuevo y breve vínculo con Ivana Figueiras, pero ella aún está de duelo.

En medio de su proceso, Chechu brinda entrevistas y verbaliza su malestar. Pero al mismo tiempo, transita el momento para estar bien lo antes posible.

En diferentes notas explicó: “Nunca pensé que nuestra separación iba a tomar tanta trascendencia. No es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo”.

El video de Chechu Bonelli bailando sensualmente: “Pronto verás el sol brillar” (Stream de Telefe, MasterChef)

EL BAILE DE CHECHU BONELLI

Esta vez, publicó un video en una fiesta, con un sugerente baile y una frase contundente de una canción de Shakira.

“Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie, querida Chechu, mereces ser feliz”, escribió en su cuenta de Instagram.