Este verano 2026 traerá una tendencia inesperada: las clásicas ojotas de goma dejarán de ser protagonistas en la playa y les cederán el paso a un reemplazo más estilizado y sorprendentemente cómodo.

// Ni pañuelo ni sombrero: el accesorio para cubrirse del sol que será tendencia en el verano 2026

La tendencia que se viene son las chanclas con plataforma -que fueron furor en Europa durante la temporada pasada- que aterrizan en Argentina listas para dominar veredas, balnearios y outfits enteros.

Lo que empezó como un “capricho fashion” terminó consolidándose como uno de los calzados más buscados del año. Su punto fuerte es simple: son cómodas, suman altura sin esfuerzo y combinan con prácticamente cualquier prenda veraniega, desde vestidos sueltos hasta pantalones anchos. Esa versatilidad hizo que miles de turistas las adoptaran y que marcas internacionales las incluyan en sus colecciones.

Las chanclas de plataforma marcarán tendencia en el verano argentino. Foto: IA (ChatGPT)

Incluso grandes figuras globales, como Dua Lipa, las mostraron en redes, lo que terminó de empujarlas al mapa de tendencias. Con ese empuje internacional ya consolidado, la tendencia desembarca ahora en las vidrieras argentinas justo a tiempo para el verano.

Por qué estas sandalias serán furor en Argentina en 2026

Las chanclas con plataforma seducen por su comodidad inmediata. La suela gruesa amortigua la pisada, evita la sensación dura del asfalto caliente y le da unos centímetros extra a quien las usa sin exigir equilibrio, como sí ocurre con tacos o plataformas rígidas.

A eso se suma que no pesan: muchos modelos europeos están hechos con materiales livianos que permiten usarlas desde la mañana hasta la noche sin cansancio. En ciudades donde se camina tanto como en Mar del Plata, Pinamar o Gesell, esto es una ventaja enorme.

Otra razón clave: el estilo. La estética noventosa está completamente instalada y estas sandalias encajan perfecto en esa ola retro que domina la moda global. Sumado a su versión más moderna y minimalista, pueden usarse tanto para ir a la playa como para un look urbano de verano.

Son muy livianas.

Combinan con vestidos, shorts, jeans o trajes de baño.

Agregan altura sin perder estabilidad.

Se adaptan a playa, ciudad y looks de noche.

Ya están llegando a marcas argentinas con precios accesibles.

Cómo elegirlas y qué modelos se vienen

Para la temporada 2026, las plataformas vienen en tres grandes estilos. Las primeras son las de goma liviana, ideales para la playa por su resistencia al agua y facilidad para limpiar. Las segundas son las de tiras anchas acolchadas, más pensadas para la ciudad y para looks veraniegos más armados. Y las terceras son las minimalistas negras que arrasaron en Europa: simples, elegantes y versátiles.

Chanclas de plataforma. Foto: Montaje

En colores, el verde y el marrón seguirán siendo tendencia, mientras que el negro nunca deja de ser el favorito porque combina absolutamente con todo. Las marcas argentinas ya están trabajando con suelas más anchas, texturas lisas y materiales suaves, no solo por estética sino porque alargan visualmente la pierna sin complicar la pisada.

Una tendencia que vuelve con historia

Aunque hoy parezcan una novedad, las chanclas con plataforma no son nuevas. Tuvieron un boom en los años 90 y 2000, cuando celebridades internacionales las usaban en alfombras rojas y eventos casuales. La moda Y2K volvió y con ella renació el furor por estos modelos, demostrando que los clásicos siempre regresan, pero con una vuelta de tuerca más cómoda y moderna.

La diferencia esta vez es que la comodidad ganó el protagonismo: ya no son un capricho fashion, sino un calzado que muchas personas eligen para todos los días. Esa mezcla de nostalgia y practicidad explica por qué esta moda se volvió global y por qué ahora entra con tanta fuerza en Argentina.