Este miércoles, Paula Bernini visitó la Jaula de la moda donde pudo mostrar los looks con los que asiste a eventos de todo tipo y que están muy lejos de los que se ven por la pantalla de TN mientras recorre el país “en jeans y zapatillas”.

“¿Quién te ayuda a vos con los looks?”, quiso saber el Pollo Álvarez. “Mira, la verdad que siempre acudo a Anna Rosatti. Me parece que tiene unos looks que son formales, pero también súper elegantes”, contó ella.

“La verdad es que muchos me dicen ‘Vos sos diferente cuando te vestís, cuando te lookeás’ porque están acostumbrados a verme en jeans, zapatillas y en remera”, señaló Paula.

Paula Bernini (Foto: Instagram @paula.bernini)

PAULA BERNINI MOSTRÓ TODOS SUS LOOKS EN LA JAULA DE LA MODA

“Me encanta arreglarme un poquito. Somos muy amigas”, agregó Paula mientras la producción ponía al aire varias de las fotos que la periodista sube a Instagram con sus diseños favoritos.

“Sí, casi siempre estoy sonriendo. Ese look es de Mía Roma”, contó Paula, que aprovechó para tirarle un palito a Fabián Medina Flores, que estaba sentado cerca suyo. “No quiero ni analizar ese look porque ya me lo criticó Fabián”, contó.

“Lo que pasa es que nos cruzamos en la sala de maquillaje, donde te da, te da y te da. Pero uno aprende. Es que se esfuerza para que no lo quieran, pero ¿sabés que es querible?”, agregó. “No me importa porque yo ya tengo amigos”, se defendió él con su habitual ironía.

Paula Bernini (Foto: Instagram @paula.bernini)

