Oasis revolucionó Buenos Aires. Pero hubo distintos focos, uno sobre Liam Gallagher y su familia. En ese entramado, sus hijos Molly, Lennon y Gene consolidan su propio camino en el Reino Unido.

El legado rebelde de Liam Gallagher: quiénes son sus hijos y cómo moldean a la nueva élite británica | Créditos: Instagram

MOLLY, LENNON Y GENE, LOS HIJOS DE LIAM GALLAGHER

Con 27 años, Molly Moorish-Gallagher se proyecta como una de las figuras más influyentes del cruce entre moda e identidad digital en Reino Unido.

El legado rebelde de Liam Gallagher: quiénes son sus hijos y cómo moldean a la nueva élite británica | Créditos: Instagram

Su presencia en Instagram, donde supera los cien mil seguidores, no pasa desapercibida.

El legado rebelde de Liam Gallagher: quiénes son sus hijos y cómo moldean a la nueva élite británica | Créditos: Instagram

A los 26 años, Lennon Gallagher, hijo de Liam y la actriz Patsy Kensit, es modelo y fue descubierto en Brick Lane y dio el salto a campañas de Burberry, Saint Laurent, Lanvin y Kenzo.

El legado rebelde de Liam Gallagher: quiénes son sus hijos y cómo moldean a la nueva élite británica | Créditos: Instagram

Lidera la banda Automotion y se mueve con comodidad entre ensayos, conciertos y pasarelas.

El legado rebelde de Liam Gallagher: quiénes son sus hijos y cómo moldean a la nueva élite británica | Créditos: Instagram

El menor de los hijos de Liam, Gene Gallagher, irrumpió como baterista en algunos proyectos de su padre y luego encontró su propio camino con su banda Villanelle.

El legado rebelde de Liam Gallagher: quiénes son sus hijos y cómo moldean a la nueva élite británica | Créditos: Instagram