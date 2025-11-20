MHTRESUNO lanzó su nuevo álbum “Santo Domingo”, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera y que fusiona sus raíces con los ritmos caribeños. Con influencias de merengue, bachata y dembow, el artista se posiciona como una de las voces urbanas que más fuerte está expandiendo su sonido más allá de las fronteras.

Con 13 canciones, “Santo Domingo” nace de un triple viaje: uno físico a la capital dominicana, uno emocional que vuelve al barrio y uno aspiracional que traza su camino hacia nuevos horizontes. Este segundo álbum de estudio explora vivencias reales, historias de vida y una búsqueda musical que coloca a MHTRESUNO dentro del cruce entre el urbano argentino y la música caribeña.

El disco profundiza en temas como la celebración, la amistad que se vuelve rivalidad, las drogas, la violencia, la venganza y el amor. Desde la Villa 31 en Buenos Aires hasta la 42 de Santo Domingo, el artista construye un puente cultural que se refleja tanto en las letras como en las producciones.

“Santo Domingo” incorpora un ADN caribeño reforzado por potentes colaboraciones:

“Con lo Pie” , un dembow eléctrico junto a La Kikada

“Gatillero” , con Angel Dior

“Paraíso de los Malos” , junto a Dano

“La Botella”, su colaboración con Omega

Cada invitado potencia el carácter regional del álbum y consolida la conexión entre ambos mundos.

El universo audiovisual del proyecto fue filmado íntegramente en República Dominicana, destacando la vida cotidiana, los colores vibrantes, el océano y la calidez de su gente. Cada video —desde la bachata íntima de “Solo”, la pasión nocturna de “Te Choko”, la energía de “Con lo Pie”, hasta la nostalgia de “La Botella” y la sensibilidad de “Lágrimas Negras”— muestra un retrato auténtico de la isla y del propio MHTRESUNO, revelando su faceta más personal.

Con “Santo Domingo”, MHTRESUNO da un paso firme para consolidarse como una figura clave del género urbano latino y los ritmos caribeños.