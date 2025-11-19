Germán Tripel y Flor Otero vivieron un 2025 cargado de emociones, escenarios y mucha música. En una charla distendida en el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) la pareja repasó los grandes proyectos que marcaron su año y dejó pistas sobre lo que se viene en el 2026.

“Este año fue fuerte, dedicado al teatro, básicamente, y feliz”, resumió Tripa, que no paró un segundo: “Estrené cinco obras, hicimos microteatro con una obra que escribió Flor, estrené Gutenberg, Forever Young y ahora todos los jueves hago After the Sex en el Gorriti Art Center”.

Por su parte, Flor Otero también tuvo un año intenso: “Fue increíble con Personas, Lugares y Cosas; en el medio hice Las Cosas Maravillosas, también del mismo autor. Ahora la idea es reponer Personas y sumar una tercera obra, Pulmones, que ya estamos preproduciendo”.

Germán Tripel, Flor Otero y sus hijos en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

La dupla, fanática de los musicales, compartió su pasión por el género: “Cuando vas a ver una obra o una película musical, la primera vez la mirás, la segunda ya la cantás. Y si a alguien le molesta, te vas”, bromeó Tripel.

PERSONAS, LUGARES Y COSAS VUELVE RENOVADA

Uno de los grandes éxitos del año fue Personas, Lugares y Cosas, que ya tuvo tres temporadas y dos años en cartel. Pero la historia no termina ahí: “La idea es romper un poco con ciertas estructuras y divertirnos. Queremos que los que ya la vieron vuelvan a ver esta nueva versión”, adelantó Flor.

El objetivo es sorprender al público y, al mismo tiempo, disfrutar del proceso creativo: “Un poco la obra invita a eso, a jugar y a probar cosas nuevas”, explicaron en el ida y vuelta con el programa de Ciudad Magazine.

