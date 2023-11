Flor Otero y Germán Tripel hablaron con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) sobre su nuevo proyecto laboral y revelaron algunos secretos a la hora de elegir sus looks.

“Siempre nos gusta explorar nuevas cosas, la CR Big Band me invitó a uno de sus shows para cantar un par de temas y Ger su sumó y le encantó”, contó la cantante sobre cómo les llegó la propuesta.

Florencia Otero y Germán Tripel hablaron con Mshow.

“¿Qué se van a poner?”, les preguntó Mica Levitt y fue allí cuando Tripa confesó: “En general a mí me gusta vestirme como me gusta y también un poco para que me critiquen, o que digan ‘¿por qué se puso eso?’. Me divierte mucho”.

FLORENCIA OTERO Y TRIPA HABLARON SOBRE LOS DOTES ARTÍSTICOS DE SU HIJA, NINA

Florencia Otero y Germán Tripel revelaron al programa de Ciudad Magazine los dotes artísticos de su hija, Nina.

“Dice que quiere hacer música, no quiere ser cantante ni actriz, sino hacer música, también veterinaria, astronauta”, aseguraron a Mshow.