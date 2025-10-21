Germán Tripel abrió su corazón en el programa Puro Show y habló sin filtro sobre el fenómeno Mambrú, el impacto que tuvo en su vida y las condiciones que pondría para una posible vuelta de la banda que marcó a toda una generación.

El cantante recordó cómo fue el proceso de buscar su propio camino tras el furor de Mambrú: “Yo traté de volver a hacer música, sacar mi disco solista, pero me lo encajonaron a full. Querían que haga la misma música de Mambrú, y eso no era lo que yo quería”, confesó.

Tripel contó que después del éxito, le costó encontrar su lugar: “Lo difícil de ser un Mambrú es que quedás muy acotado en eso y después poder demostrar que sos mucho más es difícil. Yo caminaba por la calle y me reconocían, pero el medio ya no me quería, era raro, me querían descartar para que venga el próximo”.

Germán Tripel habló de Mambrú en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

El artista relató que, incluso, intentó volver al profesorado que había dejado por la fama: “Terminé tercer año y cuando quise volver a cuarto ya no podía dar clases porque estábamos en un limbo. Era medio famoso, medio conocido, pero sin proyecto”.

Consultado sobre una posible reunión, Tripel fue claro: “Si volvemos, volvemos los amigos y volvemos igual. Hay algo que estoy notando, que es la nostalgia, y la gente quiere escuchar lo mismo, quiere reírse, quiere bailar como antes”.

Mambrú (Foto: Archivo).

El cantante descartó la idea de reinventar el grupo solo para “estar”: “No necesitamos a Mambrú para seguir o para decir ‘hola, estamos acá’. Si volvemos, tiene que ser con la esencia original, con las canciones que la gente quiere escuchar”.

CÓMO ES EL VÍNCULO DE GERMÁN TRIPEL CON SUS EXCOMPAÑEROS DE MAMBRÚ

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Germán Tripel aseguró que mantiene el contacto con sus excompañeros y que todos vivieron situaciones similares: “Hasta el día de hoy, cuando hablo con ellos, hay un montón de cosas que compartimos”.

Sobre el presente de los ex Mambrú, destacó: “De los Mambrú, los que más siguieron trabajando fueron Jerónimo afuera y yo. Pero Jerónimo no se fue para probar suerte, se fue porque no se quería bancar a la prensa acá, no quería ese proceso”.

