Flor Otero y Germán “Tripa” Tripel hicieron un divertido desafío de parejas. Se sentaron de espaldas y, al recibir todo tipo de preguntas sobre su relación, contestaron señalándose a sí mismos o a su pareja, sin saber la respuesta del otro.

Si bien les hicieron todo tipo de preguntas, la que más sorprendió fue “¿quién perdonaría una infidelidad?”. Sin dudarlo, Flor se señaló a sí misma, dejando en claro que perdonaría a Tripa.

Flor perdonaría una infidelidad de Tripa.

Entonces, el artista la felicitó y explicó por qué él no la perdonaría, haciendo hincapié en que no podría hacerlo, aunque quisiera, porque no tiene su “elevación mental”.

¿POR QUÉ TRIPA NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD DE FLOR OTERO?

Tripa explicó por qué, a diferencia de Flor Otero, él no le perdonaría una infidelidad.

Tripa explicó por qué no podría perdonar una infidelidad de Flor.

“¿Ella dijo que perdonaría una infidelidad? Uf... No tendría sentido para mí, engañarte. Pero ponele que suceda, ¿vos me perdonarías? ¿De verdad? Yo no sé si estoy capacitado. No sé si tengo esa elevación mental, no sé si podría... No tengo tu elevación, te felicito”, sentenció, en diálogo con Infobae, para quienes hicieron el desafío de parejas.