Marcela Kloosterboer revolucionó las redes al compartir una serie de postales desde Miami, donde posó con una microbikini negra mientras disfrutaba de unas vacaciones sola, algo que no hacía desde hace una década.

La actriz viajó para visitar a su padre y aprovechar una pausa personal que, según confesó, necesitaba desde hacía tiempo.

Las imágenes, tomadas bajo una ducha al aire libre, muestran a la actriz en un entorno cálido y tropical, con el sol filtrándose entre plantas y estructuras de madera.

Kloosterboer aparece descalza, con una microbikini negra de corte triángulo y breteles finos, combinada con un collar de caracoles que aporta un aire playero. Sin maquillaje, con el pelo mojado y una sonrisa franca, su look natural se convirtió en uno de los aspectos más celebrados por sus seguidores.

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini desde Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola” | Créditos: Instagram @m.klooster

Algunas fotos la muestran de frente, levantando los brazos y dejando ver una expresión relajada; otras la capturan de perfil, con el agua corriendo sobre su piel y un gesto de tranquilidad que refleja el espíritu del viaje.

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini desde Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola” | Créditos: Instagram @m.klooster

Todo ocurre en un espacio de estética sencilla: una construcción blanca con techo metálico y un piso de ladrillos que acompaña la atmósfera de descanso.

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini desde Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola” | Créditos: Instagram @m.klooster

MARCELA KLOOSTERBOER, DE VACACIONES EN MIAMI

En su posteo, la actriz explicó el motivo del viaje, en un mensaje cargado de gratitud y emociones. “Hace diez años que no venía sin mis hijos. Gracias a Juani, Otto, Fer, a mi mamá, Adri, mi suegra, mis amigas y mis amigas mamis por el aguante. Tengo una gran red que me acompaña, y yo a ellas”, escribió.

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini desde Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola” | Créditos: Instagram @m.klooster

Casada con Fernando Sieling y mamá de Juana y Otto, Kloosterboer remarcó la importancia de ese sostén para poder tomarse una pausa en soledad.

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini desde Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola” | Créditos: Instagram @m.klooster

También dedicó un mensaje especial a su padre, con quien se reencontró durante la estadía. “Gracias a mi papá y a Maru por recibirme con tanto amor siempre. Gracias, gracias, gracias”, expresó, dejando ver que el viaje significó mucho más que unos días de descanso.