El lunes 22 de julio, Pablo Alarcón protagonizó un accidente vial en plena Avenida Córdoba, a la altura de Concepción Arenal, después de descompensarse al volante. El episodio generó preocupación y reavivó el debate sobre la responsabilidad de conducir con antecedentes de salud.

En un primer momento, se habló de un posible ACV, pero los médicos del Hospital Fernández descartaron esa versión y confirmaron que el actor de 79 años sufrió un síncope, una pérdida temporal de conciencia relacionada con problemas cardíacos. Alarcón permaneció internado en observación y logró recuperarse, aunque el susto fue grande, sobre todo porque este año ya había pasado por una cirugía a corazón abierto.

Los dueños de los autos involucrados en el choque no tardaron en iniciar una demanda civil contra Pablo Alarcón, reclamando una suma cercana a los 21 millones de pesos. El reclamo incluye daños materiales, pérdida de uso de los vehículos y la baja en el valor comercial de los autos.

Pero la presentación judicial va más allá de lo económico: los demandantes apuntan a una responsabilidad personal del actor por haberse puesto al volante en esas condiciones. En el escrito, remarcan que “conducir un vehículo a los 79 años con antecedentes de salud no puede considerarse un suceso ajeno al riesgo, sino un elemento que lo potencia”.

SE SUPO QUÉ MILLONARIA CIFRA LE RECLAMAN A PABLO ALARCÓN LOS DAMNIFICADOS POR EL CHOQUE QUE PROTAGONIZÓ HACE MESES

Además, señalan que Alarcón tenía el registro vencido y que un pedido de renovación había sido rechazado por razones médicas, lo que refuerza la acusación de que no evaluó correctamente si estaba en condiciones de manejar.

Según trascendió en el programa A la tarde, los abogados de los damnificados sostienen que “el ordenamiento jurídico traslada el costo de la situación al guardián de la cosa riesgosa, protegiendo a terceros inocentes que nada tienen que ver con la decisión de conducir en esas condiciones”.

En medio del avance de la causa, desde el programa remarcaron la delicada situación económica de Pablo Alarcón: “Esto se lo hacen porque es famoso, porque saben quién es”, señalaron, y recordaron que el actor vive al día y no cuenta con los recursos para afrontar una cifra de ese tamaño.

Mientras la Justicia define los pasos a seguir, Alarcón enfrenta un escenario complejo donde se cruzan la salud, la responsabilidad civil y un debate público sobre el envejecimiento y la movilidad en la ciudad. Por ahora, la resolución judicial sigue abierta y el futuro del actor es una incógnita.

