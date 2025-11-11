El escándalo que se desató por la fallida entrevista de la China Suárez en Antes que Nadie, el programa de Diego Leuco en LUZU TV, sigue dando que hablar. Después de que la actriz quedara afuera de la nota por supuestas exigencias sobre la presencia de Nico Occhiato al aire, decidió dar un paso atrás y se comunicó directamente con el conductor para intentar revertir la situación.

En las últimas horas, Leuco rompió el silencio y contó cómo fue el contacto con la actriz y su representante. “Hablé con la mánager de la China por teléfono y después me llamó ella. Ambas me explicaron que se trató de un malentendido y que de su parte nunca hubo exigencias”, relató el periodista en un audio enviado a Resu en Vivo, el ciclo de streaming de Resumidos.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La actriz buscó recomponer el vínculo y aclarar que todo fue un malentendido, pero desde LUZU optaron por ponerle un punto final al asunto. “Tengo un mensaje de Diego Leuco. La China se arrepintió con el manager y lo llamó, pero Diego Leuco le dijo que no, que ya verán”, dijo Yanina Latorre en SQP.

Leé más:

Yanina Latorre fulminó a la China Suárez por la crianza de Magnolia y Amancio: “Un acto de egoísmo maternal”

QUÉ HIZO DIEGO LEUCO CUANDO LA CHINA SUÁREZ LO LLAMÓ PARA HACER LA ENTREVISTA A LA QUE SE HABÍA NEGADO

“Me dice Diego Leuco: ‘A mí me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. Pero no desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y no es igual. ¿Viste que pierde un poco de gracia todo?’”, leyó Yanina.

“Claro, ¿Quién sos para dirigir el programa? Cuando vos vas a un lugar invitada por un programa, lo produce el programa y lo decide el conductor”, analizó la conductora. “’Igual, nobleza obliga, quiero decir que recién me llamó la China y el manager y me dicen que no fue tan así como nosotros entendimos’”, leyó la Latorre, y agregó: “Yo creo que se hacen los boludos, porque están viendo tele”.

Diego Leuco (Foto: eltrece)

“’Así que le dice que de mi parte está todo más que bien y que en otra oportunidad hacemos una entrevista’”, terminó de leer Yanina Latorre, que señaló que, para ella, Leuco “los meó” tanto a la actriz como a su poco afortunado mánager.

Leé más:

Paula Chaves rompió el silencio sobre su vínculo actual con la China Suárez: “La relación...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.