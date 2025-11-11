Alex Caniggia protagonizó un nuevo escándalo en redes sociales después de descubrir que su vehículo 0 kilómetro había sido completamente rayado.

El mediático no ocultó su indignación y compartió varios videos mostrando los daños sufridos por su camioneta, desatando la polémica en las plataformas digitales.

"Bueno, la 0KM rayada, y por algún barat mugroso del orto, todo rayado“, expresó Caniggia con evidente enojo en el primer video. El mediático recorrió con su cámara las marcas dejadas en la carrocería de su vehículo, evidenciando la magnitud del daño causado por desconocidos.

CRÉDITO: Instagram

En su descargo, Alex Caniggia atribuyó el acto vandálico a la envidia que genera su estilo de vida ostentoso. "Viste, la envidia mata“, sentenció el hijo de Claudio Paul Caniggia mientras mostraba los rayones en su camioneta.

EL ENOJO DE ALEX CANIGGIA

El mediático fue más allá y detalló: "Acá me tiraron, no sé qué me tiraron, todo rayado, porque me rayaron todo, mirá, la verdadera envidia mata“. Las imágenes compartidas mostraban no solo rayones en la pintura, sino también lo que parecía ser aceite u otra sustancia arrojada sobre el vehículo.

Lejos de mostrarse abatido por el incidente, Alex Caniggia mantuvo su actitud desafiante característica. "Estos balas son tremendos, eh“, expresó refiriéndose a los autores del vandalismo, utilizando su particular vocabulario que lo ha hecho famoso en redes sociales.

Crédito: Instagram

En otro fragmento del video, Caniggia continuó: "Mirá cómo me dejaron el auto, mirá. Mirá cómo me lo rayaron, los envidiosos del orto“. A pesar de la evidente molestia, el mediático intentó restarle importancia al asunto con su frase: ”Igual me chupan huevos, ¿no?“.