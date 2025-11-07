Por primera vez, los tres discos originales de la exitosa serie juvenil Patito Feo llegaron a las principales plataformas digitales desde el 6 de noviembre.

El fenómeno musical que marcó a toda una generación vuelve con sus canciones más recordadas, para que chicos y grandes puedan revivir los temas que acompañaron una de las producciones más queridas de la televisión argentina.

Las canciones de Patito Feo llegan a YouTube y Spotify (Foto: prensa)

El lanzamiento coincidió con una fecha especial: el 6 de noviembre, día en que originalmente se estrenó el disco Patito Feo en el Teatro en 2007. Además de este álbum, los fanáticos van a poder encontrar La historia más bonita (2007) y La vida es una fiesta (2008).

Desde su primera emisión en la televisión, en abril de 2007, el universo de Patito Feo no ha dejado de crecer, y en este 2025 sorprendió con el estreno de su nueva versión teatral en el Teatro Broadway, una propuesta que renovó la magia y la emoción del clásico.

En Patito Feo En Vivo, la puesta en escena se destacó por su impactante despliegue visual y escénico, con pantallas gigantes, proyecciones dinámicas, juegos de luces y recursos escenográficos que mantuvieron al público en constante asombro.

La música en vivo, a cargo de una joven banda integrada por mujeres y un DJ, marcó el pulso de un espectáculo que supo combinar ternura, adrenalina y modernidad.

Ahora, la historia continúa en el plano digital: los tres discos originales de Patito Feo estarán disponibles por primera vez en Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer y más, con visualizers oficiales en YouTube que acompañan las versiones originales y reimaginan la estética que definió a toda una época.